Vrijdagavond neemt KVC Westerlo het in eigen huis op tegen Charleroi. Rik De Mil zet Chadli in de basis ten koste van Sayyadmanesh. Felice Mazzu zet Heymans terug in de basis, hij mag terug meedoen nadat zijn schorsing afliep.

20:45

Discussieer live mee! Lees 3 reacties... Westerlo: Sinan Bolat - Jordan Bos - Nicolas Madsen - Matija Frigan - Sergiy Sydorchuk - Griffin Yow - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Emin Bayram - Arthur Piedfort - Nacer Chadli

Bank: Mathias Fixelles - Dogucan Haspolat - Kyan Vaesen - Nick Gillekens - Ravil Tagir - Tuur Rommens - Edisson Jordanov - Thomas Van Den Keybus - Allahyar Sayyadmanesh



Charleroi:

Bank:

Vooraf

Kruipt Charleroi uit de rode zone of doet KVC Westerlo een gouden zaak voor eigen publiek? Brandon Morren

Vandaag 10:15 | 3 reacties





Foto: © photonews Vrijdagavond neemt KVC Westerlo het in eigen huis op tegen Charleroi. Westerlo kan maar beter winnen om de playdowns te vermijden. Charleroi kan bij winst uit de rode zone klimmen, over OH Leuven. KVC Westerlo speelt tegen een rechtstreekse concurrent. De Kemphanen staan 10e met 29 punten terwijl Charleroi op de 13e plaats staat met 25 punten. Westerlo-coach Rik De Mil gaf eerder al aan dat een wedstrijd tegen zo'n rechtstreekse concurrent toch nog iets specialer en belangrijker is. Charleroi-coach Felice Mazzu deed hetzelfde. Westerlo zal het zonder Romeo Vermant en Lucas Stassin moeten doen, zij zijn beiden geblesseerd. Ook Charleroi zit met een hoop geblesseerden. Afgelopen weekend vielen Van Cleemput én zijn vervanger Knezevic geblesseerd uit. Ook Zorgane en Benbouali zullen niet beschikbaar zijn. Welke ploeg zet vrijdagavond een stap in de goede richting? Westerlo voor eigen publiek of Charleroi dat een verre verplaatsing mag maken?

Prono Westerlo - Charleroi

Westerlo wint Gelijk

Westerlo wint Gelijk Charleroi wint 75.22% 18.88% 5.9% Populairste 2-1

(127x) 2-0

(53x) 1-1

(47x)

Vergelijking Westerlo - Charleroi

Positie

10 13

Punten

29 25

Gewonnen

7 6

Verloren

12 14

Gescoorde doelpunten

40 25

Doelpunten tegen

49 43

Gele kaarten

55 49

Rode kaarten

2 4

Onderlinge duels gewonnen