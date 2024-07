LIVE: Beerschot en OH Leuven kruisen de degens onder een stralend zonnetje in Antwerpen

Na twee jaar is Beerschot terug bij de grote jongens en is klaar om zich te tonen. OH Leuven kende een teleurstellend seizoen, maar is met een paar gerichte versterkingen klaar om dit om te draaien. Tijd om vooruit te blikken.

Beerschot

Beginnen we met de promovendus van de Challenger Pro League, Beerschot. Zij waren vorig jaar niet de uitgesproken titelfavoriet en hadden zelfs niet kwalitatief de beste ploeg in de Challenger Pro League, maar dit deerde hen niet.

Beerschot streed als een hecht blok en kon een paar maal een mooie reeks neerzetten. Hierdoor bleven ze steeds bovenaan het klassement. In het slot van de competitie was het de bedoeling om hun kalmte te bewaren en dit lukte Beerschot het beste. Zo mocht uiteindelijk de hoofdvogel worden afgeschoten en was het kampioenschap en promotie een feit.

Woelige zomer

Het zou geen Antwerpse club zijn als het niet zou rommelen na een kampioenschap. Dit was in het verleden al zo bij stadsgenoot Antwerp en is bij Beerschot niet anders. De club staat nog steeds te koop en een nieuwe kapitaalsinjectie was nodig om aan de licentievoorwaarden te voldoen.

Tegelijkertijd zag Beerschot zijn technisch directeur en algemeen directeur de overstap maken naar OH Leuven. Ondanks het gerommel in de bestuurskamer kon Beerschot toch een aantal goede transfers verwezenlijken. Zo kwamen Brian Plat, Ewan Henderson, D’Margio Wright-Phillips, Dean Huiberts en Nick Shinton de ploeg vervolledigen.

OH Leuven

Een aantal jaren geleden verkondigde OH Leuven dat het seizoen 2023-2024 de moment was om Champions League voetbal af te dwingen. Dit liep echter even anders uit vorig seizoen. De Leuvenaars kenden een moeilijk seizoen en eindigden uiteindelijk op een 12de plek in de Jupiler Pro League.

Zo konden ze nipt de Relegation Play Offs vermijden. Het was dus tijd om het over een andere boeg te werpen in Leuven.

De ommekeer

De eerste stappen om het vorige seizoen snel te vergeten waren een paar wissels extra sportief. Zo werden bij mensen weggehaald bij (uitgerekend) Beerschot. Frédéric Van den Steen als algemeen directeur en Gyorgy Csepregi als technisch directeur.

Vooral die laatste is een versterking voor OH Leuven. De man slaagde erin om met een klein budget een ploeg samen te stellen, bij Beerschot, die uiteindelijk kampioen werd. Het is een stiekeme droom in de studentenstad dat ze dat daar ook kunnen verwezenlijken.

Nieuwe sterkhouders

De meest opvallende transfers is die van Chukwubuikem Ikwuemesi. De jonge Nigeriaanse spits moet voor de doelpunten zorgen en werd aangekocht voor 1,8 miljoen euro.

Leuven zat niet stil en kocht ook Belgisch in. Zo werden Birger Verstraete en William Balikwisha aan de kern toegevoegd. Twee directe versterkingen die voor de nodige grinta en technische kwaliteiten kunnen zorgen.

Voorspelling

Op papier heeft OH Leuven een betere ploeg dan Beerschot. Vorig seizoen waren ze op papier ook dikwijls één van de betere, maar kwam het op het veld er niet uit. Met de transfers die ze hebben gedaan moet er wel wat meer stabiliteit komen op het veld en dit ook voor de nodige resultaten zorgen.

Het lijkt echter nog iets te vroeg om deze vandaag te behalen. Beerschot heeft zo goed als dezelfde kern als vorig seizoen. Dit is zeker niet de sterkste kern, maar de automatismen zitten er wel in. Tegelijkertijd krijgen ze de kans om hun wederoptreden te maken in het eigen Olympisch Stadion.

Wij verwachten dat Beerschot een klein voordeel heeft ten opzichte van OH Leuven en dat de drie punten in Antwerpen blijven.