19u15: Debuteert Timmy Simons met overwinning tegen Cercle Brugge of gaan Bruggelingen door op elan van vorig seizoen?

De eerste speeldag van de Jupiler Pro League wordt afgesloten in de Stille Kempen. In het Westelse Kuipke ontvangt Westerlo Cercle Brugge.

Rustige transferperiode Westerlo

Westerlo gaf een jaar geleden wel wat miljoenen uit op de transfermarkt maar kon zich pas op de laatste speeldag verzekeren van het behoud. Toch besloten de Turkse eigenaars om niet volstrekt te panikeren deze transferperiode want de miljoenen bleven in de portefeuille.

© photonews

De belangrijkste transfer heeft wellicht op de bank plaatsgevonden want Westerlo kaapte trainer Timmy Simons weg bij promovendus Dender. De jonge trainer maakte indruk door met het bescheiden Dender rechtstreekse promotie af te dwingen maar koos er dus voor om naar de Kempen te trekken.

Cercle van Schotland naar de Kempen

De bezoekers uit Brugge zijn eerder deze week al aan hun seizoen begonnen. Cercle trok donderdag namelijk naar Schotland. Tegen Kilmarnock speelde Cercle Brugge gelijk in de kwalificatie voor de Europa League.

Dat deden ze met hun topschutter Kevin Denkey. De Togolese aanvaller mag vertrekken voor 15 miljoen euro maar dat bod is nog niet binnen. Kehrer, Leonardo Lopes, Siquet, Lemaréchal... zijn wel allemaal vertrokken bij de vereniging.

© photonews

En dus wordt het uitkijken of Timmy Simons Westerlo dit seizoen wel kan wapenen om de amibities van de eigenaars tegemoet te komen of wordt het opnieuw een wisselvallig jaar voor Westerlo? En wat doet Muslic met Cercle Brugge? Volgt het jaar van de bevestiging of glijdt Cercle opnieuw naar de rechterkolom?