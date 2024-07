"Slechts één ploeg kon me overtuigen": Jacky Mathijssen haalt uit naar Pro League na eerste speeldag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De eerste speeldag van de Jupiler Pro League stelde weinig voor. Amper zes van de zestien ploegen konden een doelpunt scoren.

Twee overwinningen met één doelpuntje, acht goals, zes ploegen die kunnen scoren. De openingsspeeldag van de nieuwe competitie was een grote ontgoocheling.

“Laat dit een pleidooi zijn om de competitie twee weken later te beginnen”, zegt Jacky Mathijssen in Het Belang van Limburg. “Gelukkig was Westerlo er nog als het eenzame lichtpuntje.”

Voor de analist was het een trieste bedoening, met weinig doelpunten. “Zo maak je de mensen niet warm voor het begin van een nieuw seizoen. Zeker nu de Olympische Spelen volop bezig zijn, lijkt het wel alsof niemand echt zat te wachten op de start van het nieuwe Belgische voetbalseizoen.”

Latere start Jupiler Pro League

De Pro League zou zich in een zomer met het EK en de Olympische Spelen flexibeler moeten opstellen en later aan de competitie beginnen. “Onze clubs zijn duidelijk nog niet klaar”, gaat Mathijssen verder.

“Wie is hier dan mee gediend? De twee clubs die vroeg aan de bak moeten in Europa misschien? Dat zij dan wat vroeger aan de voorbereiding beginnen, maar toch niet de hele competitie? De overvolle kalender is voor mij geen excuus. Op een woensdag kan je ook voetballen.”

Mathijssen pleit ervoor om minstens twee weken later te beginnen, net zoals de meeste andere Europese competities.