LIVE: Westerlo gaat rusten met een voorsprong, maar ziet ook basisspeler uitvallen

De eerste speeldag van de Jupiler Pro League wordt afgesloten in de Stille Kempen. In het Westelse Kuipke ontvangt Westerlo Cercle Brugge. De jonge Luka Vuskovic wordt voor de leeuwen gegooid bij Westerlo. Zoek niet naar Griffin Yow, hij is aanwezig op de Olympische Spelen met de VS.

Rust

45+8

Samenspel tussen Mebude en Stassin zorgt voor een kans voor die eerste, maar zijn schot is niet goed gericht.

45+3

En ze blijven komen. Deze keer moet Warleson een voorzet van Sayyadmanesh wegboksen.

45+3

Daar is Westerlo opnieuw, na een knappe actie kan Rommens op doel besluiten, maar Warleson staat pal.

45+2

Stassin stuurt Sayyadmanesh knap diep, maar zijn voorzet komt in de handen van Warleson terecht.

45

We krijgen 8 minuten toegevoegde tijd. Daar zit de lange VAR-interventie bij het doelpunt voor veel tussen.

40

Alweer een voorzet van Nazinho, maar te moeilijk voor Denkey om gevaarlijk te zijn. Cercle Brugge komt iets meer opzetten.

38

Parade van Bolat. De hoekschop van Van der Bruggen wordt door Daland op doel gekopt, maar de doelman van Westerlo redt knap.

33

Een voorzet van Nazinho waait in de handen van Bolat.

30

Jordan Bos

Tuur Rommens

Domper voor Westerlo, Bos moet de strijd staken.

27

Een blessurebehandeling voor Jordan Bos geeft de andere spelers tijd voor een drankpauze.

22

De VAR heeft het doelpunt goedgekeurd.



19

De VAR is het doelpunt aan het checken...



18



Doelpunt van Lucas Stassin (Allahyar Sayyadmanesh)

Sayyadmanesh versnelde vanop de linkerflank en bediende Stassin die beheerst afwerkte.

9

Een lange bal komt bij Mebude terecht, hij bedient Stassin, maar zijn vizier staat niet goed afgericht.

6

Daar is Nazinho opnieuw. De bal komt bij hem terecht na een duel van Denkey, maar Nazinho trapt naast.

3

Strakke vrije trap van Nazinho, maar Bolat staat op de juiste plaats.

1

De bal rolt in het Kuipje.

1

Westerlo - Cercle Brugge: 0-0



Westerlo: Luka Vuskovic - Sinan Bolat - Jordan Bos - Allahyar Sayyadmanesh - Nicolas Madsen - Bryan Reynolds - Roman Neustädter - Dogucan Haspolat - Arthur Piedfort - Adedire Mebude - Lucas Stassin

Bank: Mathias Fixelles - Matija Frigan - Sergiy Sydorchuk - Rubin Seigers - Tuur Rommens - Koen Vanlangendonck - Edisson Jordanov - Thomas Van Den Keybus - Josimar Alcocer



Cercle Brugge: Warleson - Jesper Daland - Boris Popovic - Lawrence Agyekum - Kévin Denkey - Felipe Augusto - Abu Francis - Flavio Nazinho - Hannes Van der Bruggen - Thibo Somers - Christiaan Ravych

Bank: Abdoul Ouattara - Erick - Abdoul Kader Ouattara - Edgaras Utkus - Senna Miangue - Kazeem Olaigbe - Maxime Delanghe - Alama Bayo - Bruno Goncalves - Jonas Lietaert

Vooraf