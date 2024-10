LIVE Cercle Brugge-Dender: Pakt de Vereniging cruciale punten tegen promovendus Dender?

Cercle Brugge hoopt na de interlandbreak aan een nieuw elan te kunnen beginnen. Het ontvangt in eigen huis promovendus Dender.

Na onverwachte tegen Anderlecht komt Beerschot weer dichter bij Cercle Brugge in de stand, de kampioen van de Challenger Pro League staat nu op drie punten van de Vereniging. Punten pakken is dan ook nodig voor Cercle Brugge.

Dat moet tegen die andere promovendus, Dender. Cercle leek de interlandbreak in te trekken met een goed gevoel na een zege tegen Gent en een gelijkspel tegen STVV, maar in en tegen Antwerp ging Cercle met 3-0 onderuit.

Tijdens de interlandbreak zag Muslic tien spelers vertrekken met interlandverplichtingen, onder meer Denkey en Minda keerden pas donderdag terug. Onder meer Warleson, Agyekum en Nazinho zijn nog geblesseerd.

Dender won laatste twee confrontaties met Cercle

Dender doet het een pak beter en pakte 15 op 30 bij zijn terugkeer naar eerste klasse. Net voor de interlandbreak won het team van Vincent Euvrard nog met 1-0 thuis tegen Charleroi met vooral een defensief goede prestatie.

Het is van het seizoen 2008/2009 geleden dat Cercle en Dender nog eens tegen elkaar speelden in de Belgische competitie. Cercle verloor in eigen huis met 1-2, Dender hield de drie punten thuis dankzij een 1-0 zege. Doet Cercle nu beter?