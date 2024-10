Miron Muslic duidt één positief punt aan na gelijkspel van Cercle Brugge tegen Dender

Cercle Brugge heeft tegen Dender geen derde zege van het seizoen kunnen boeken. De Vereniging blijft daardoor onderaan het klassement hangen.

Met zeven wedstrijden op drie weken tijd heeft Cercle Brugge opnieuw een bijzonder druk programma tot de volgende interlandperiode. Punten pakken in de Belgische competitie wordt cruciaal, want de Vereniging bengelt onderaan het klassement.

Thuis tegen Dender kwam Cercle Brugge echter niet verder dan een scoreloos gelijkspel, waardoor het onderaan het klassement blijft hangen. En wordt hopen dat concurrenten OHL, STVV en KV Kortrijk zondag geen punten pakken.

Muslic tevreden met eerste clean sheet van Cercle Brugge

"Het was geen goede wedstrijd, van beide ploegen niet. Tactisch was er niets mis, maar het was een erg fysieke wedstrijd. Tijdens de rust heb ik gezegd dat onze technische uitvoering net niet goed genoeg was. Dat was het enige die ontbrak."

"We pakken een punt, maar natuurlijk wilden we de drie punten thuis houden. Zeker gezien onze situatie en thuis tegen Dender is niet de grootste uitdaging. Maar er zijn ook positieve zaken, zoals onze eerste clean sheet van het seizoen."

Veel schiet Cercle Brugge er niet mee op, het blijft voorlaatste in de stand. Donderdag speelt de Vereniging in de Conference League tegen het IJslandse Vikingur, zondag moet het naar Union. Opnieuw twee zware wedstrijden.