Dender-coach Euvrard windt er geen doekjes om na gelijkspel tegen Cercle Brugge: "Verschrikkelijk"

Dender heeft op bezoek bij Cercle Brugge een punt gepakt. Coach Vincent Euvrard gaf achteraf wel toe dat het voetbal niet om aan te zien was.

Dender verdedigde de twee laatste wedstrijden tegen Anderlecht en Charleroi goed, het slikte maar één tegengoal. Tegen Cercle Brugge stond de promovendus opnieuw goed achteraan, maar kwam wel niet aan kansen toen.

In de hele wedstrijd trapte Dender niet één keer tussen de palen, het ging vooral mee in het voetbal van Cercle. Coach Vincent Euvrard moest achteraf toegeven dat de wedstrijd eigenlijk niet om aan te zien was.

Euvrard tevreden met 4 op 6 en clean sheet

"Het was een verschrikkelijke wedstrijd, met heel slechte kwaliteit aan de bal van beide ploegen. Het spel lag heel veel stil en er waren heel veel fouten. Wij hadden wellicht wel de beste kans van de wedstrijd op het uur, maar de keeper pakt hem nog."

"Het belangrijkste is dat we een tweede clean sheet op rij en ook 4 op 6 pakken, maar over de kwaliteit aan de bal moeten we niet te veel praten." Dender komt dankzij het gelijkspel voorlopig wel de top zes binnen.

"We staan nu wel in de top zes, maar als we de wedstrijd van vandaag bekijken moeten we eerlijk zijn. Wij zijn geen ploeg voor de top zes", besloot Euvrard nog. Over een week ontvangt Dender in eigen huis KV Mechelen