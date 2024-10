Club Brugge neemt het zaterdag in 't Kuipje op tegen KVC Westerlo. Nicky Hayen verraste door Spileers, Talbi en Vermant in de basis te droppen. Ook Simons wijzigde bij de thuisploeg op enkele plaatsen. Piedfort en Mebude komen in de basiself.

Brandon Morren vanuit 't Kuipje

Discussieer live mee! Lees 1 reacties... Westerlo: Sinan Bolat - Jordan Bos - Allahyar Sayyadmanesh - Matija Frigan - Alfie Devine - Tuur Rommens - Dogucan Haspolat - Emin Bayram - Luka Vuskovic - Arthur Piedfort - Adedire Mebude

Bank: Emir Ortakaya - Muhammed Gümüşkaya - Sergiy Sydorchuk - Nick Gillekens - Rubin Seigers - Edisson Jordanov - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus - Josimar Alcocer



Club Brugge: Ardon Jashari - Chemsdine Talbi - Christos Tzolis - Raphael Onyedika - Hans Vanaken - Simon Mignolet - Brandon Mechele - Maxim De Cuyper - Jorne Spileers - Joaquin Seys - Romeo Vermant

Bank: Nordin Jackers - Kaye Furo - Joel Ordonez - Ferran Jutgla - Hugo Vetlesen - Michal Skoras - Casper Nielsen - Kyriani Sabbe

Er staat wat druk op voor Club Brugge, dat enkele belangrijke spelers moet missen tegen Westerlo Brandon Morren

Foto: © photonews Club Brugge neemt het zaterdag in 't Kuipje op tegen KVC Westerlo. Een belangrijke wedstrijd voor beide ploegen. Westerlo ontvangt zaterdagnamiddag Club Brugge in 't Kuipje. Voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd, al staat er bij de bezoekers toch net iets meer druk op. Beide ploegen tellen momenteel 15 punten in de stand. Maar met 15 op 30 de interlandbreak ingaan, was niet goed genoeg voor de regerende landskampioen. Bij Club beseffen ze dat het beter moet en er wordt een resultaat verwacht tegen Westerlo. Maar de Kemphanen zijn dit seizoen ook weer bijzonder goed bezig en staan gewoon mee op de vijfde plaats. Club Brugge kan niet rekenen op Gustaf Nilsson en Andreas Skov Olsen. De twee zullen er wegens blessure niet bij zijn. Joel Ordonez zit bij de selectie, maar was twijfelachtig.

Prono Westerlo - Club Brugge

Gelijk Club Brugge wint

Westerlo wint Gelijk Club Brugge wint 5.64% 22.55% 71.81% Populairste 1-2

(136x) 1-3

(51x) 1-1

(47x)

Vergelijking Westerlo - Club Brugge

Positie

6 5

Punten

15 15

Gewonnen

4 4

Verloren

3 3

Gescoorde doelpunten

20 16

Doelpunten tegen

18 12

Gele kaarten

33 16

Rode kaarten

0 1

