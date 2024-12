LIVE: KAA Gent heeft heel wat goed te maken tegen Westerlo: Wouter Vrancken zet zijn spelers maar best op scherp

KVC Westerlo kijkt straks KAA Gent in de ogen. De Buffalo's zullen na de Europese nederlaag proberen recht te krabbelen tegen de Kemphanen.

KVC Westerlo neemt het zondagavond op tegen KAA Gent. De twee clubs zullen dit seizoen om een ticket voor de Champions' Play-offs kunnen strijden, er staat dus wel wat op het spel.

De Kemphanen wonnen afgelopen weekend met 4-0 van KV Kortrijk. Ze speelden zowat hun slechtste helft van het seizoen, om daarna een van hun beste 45 minuten te spelen van het seizoen.

KAA Gent heeft heel wat goed te maken bij de fans. De Buffalo's zitten in de hoek waar de klappen vallen. Vorig weekend verloren ze met 6-0 van Anderlecht.

In Europa ging het niet veel beter. Ze gingen met 2-0 onderuit tegen Lugano in Zwitserland. De fans morren en een goed resultaat zou zeker deugd doen.

Wouter Vrancken zet zijn spelers maar best op scherp, want Westerlo is op dit moment een rechtstreekse concurrent voor de Champions' Play-offs. Hij stond overigens aan het roer afgelopen seizoen bij Genk tijdens de salonremise tegen Westerlo, waarna Gent, zijn huidige club, naast een ticket voor play-off 1 greep.