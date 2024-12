LIVE: Anderlecht hoeft belangrijkste speler STVV niet te vrezen, Truienaars hopen op verrassing

Anderlecht reist zondagavond met vertrouwen naar Stayen voor de confrontatie met STVV. Na tien wedstrijden zonder nederlaag en een knappe zege op Sparta Praag in de Europa League, zit de ploeg van David Hubert in een goeie flow.

Het nieuws dat Yari Verschaeren mogelijk inzetbaar is na zijn blessure tegen Slavia Praag, versterkt dat gevoel alleen maar. Ook Samuel Edozie lijkt opnieuw beschikbaar, wat extra opties biedt op de flank.

Bij tegenstander STVV heerst een andere sfeer. De Limburgers zitten vast in de onderste regionen van het klassement en hopen zich tegen Anderlecht te herpakken. Dat wordt echter een lastige opdracht, aangezien ze het zonder hun topschutter Adriano Bertaccini moeten stellen.

De spits, goed voor tien doelpunten in vijftien competitiewedstrijden, is geschorst na zijn vijfde gele kaart in de bekerwedstrijd tegen Cercle Brugge. Anderlecht kan daarentegen rekenen op Kasper Dolberg, die ook al tien keer scoorde dit seizoen.

De Deense spits vormt een belangrijk wapen in de aanval van de Brusselaars en zal ongetwijfeld hopen zijn doelpuntentotaal verder op te krikken. David Hubert heeft zijn spelers echter gewaarschuwd om STVV niet te onderschatten, zeker op het moeilijk bespeelbare kunstgras van Stayen.

STVV zal ondanks het gemis van Bertaccini proberen het Anderlecht lastig te maken met hun bekende compacte speelstijl en snelle omschakelingen. De Limburgers weten dat elk punt cruciaal is in hun strijd tegen degradatie en zullen voor hun thuispubliek willen vechten voor een resultaat.