Nu de grote clubs nog niet aan toerental zijn, is het aan ploegen als KV Mechelen en Westerlo om een sterke seizoensstart neer te zetten.

Westerlo gaf Cercle meteen een pak voor de broek. Winnen de Kemphanen ook in Mechelen, dan pakken ze 6 op 6 en het spreekt nogal voor zich dat dat een schitterende start zou zijn. Als de Mechelaars winnen, mag ook in hun geval gesproken worden van een buitgewoon goede start, gelet op het feit dat ze al uit bij Club speelden.

Van Club, Union, Anderlecht en Genk kan niet gezegd worden dat ze al geïmponeerd hebben. Een kans voor andere clubs om hun stempel te drukken op de JPL. "Je kunt met een ploeg starten aan de voorbereiding en eind augustus een heel andere ploeg hebben. Grote clubs zullen in deze formule altijd rustig beginnen", zegt Besnik Hasi.

De KVM-coach wijst erop dat patronen en een manier van spelen in een ploeg slepen nu eenmaal tijd vergt. Er liggen dus kansen, maar er is ook sprake van beperkingen. Bijvoorbeeld omdat het huiswerk nog niet af is. Hasi heeft weinig verdedigers ter beschikking, maar weet dat er nog enkele spelers weldra weer fit zullen zijn.

Daarom zit hij vooral met de aanval in zijn maag. "Lion Lauberbach heeft in Brugge een goede wedstrijd gespeeld voor de ploeg. Hij heeft veel gelopen en ballen bijgehouden, maar was op een bepaald moment fysiek helemaal op." Dan moet hij een andere diepe spits ingebracht kunnen worden en die is er momenteel niet.

Hasi laat er zich niet zenuwachtig door maken. Zijn collega Timmy Simons zal op offensief vlak dan weer hopen dat de tandem Stassin-Sayyadmanesh even goed rendeert buitenshuis als in het Kuipje. Simons moet het enkel zonder Bos stellen. Bij KVM ontbreken Van Cleemput, Vanheusden, Antonio en Konaté.

