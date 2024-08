LIVE: Standard klopte Club Brugge al, maar wil nu bevestigen tegen KVM in bijzonder duel voor Bates en Vanheusden

Er komt een bijzonder duel aan de Boorden van de Maas aan. Standard en KVM trappen de volgende speeldag in de Jupiler Pro League op gang, wat betekent dat David Bates en Zinho Vanheusden hun ex-club in de ogen kijken.

Standard en KV Mechelen hebben één zaak gemeen: ze hebben beiden reeds tegen Club Brugge gespeeld en er niet van verloren. Malinwa ging buitenshuis in Jan Breydel een hoopgevend puntje sprokkelen. Standard deed zelfs nog beter, door Club Brugge over de knie te leggen dankzij een doelpunt van Buta en een clean sheet.

Na eerder al een 0-0 in Genk al de tweede clean sheet van het seizoen. Standard slikte nog geen tegendoelpunt en daar heeft de aanwezigheid van David Bates toch wat mee te maken. De Schot dwong tijdens zijn twee jaar in Mechelen respect af met zijn no-nonsense stijl en zijn duelkracht in het verdedigen.

Standard pakte 4 op 6

Bij Standard mag hij zich nu ontpoppen tot één van de leiders. Hij ontvangt zijn ex-ploeg met een 4 op 6. Als Standard na de zege tegen Club nu ook nog eens kan bewijzen dat het de min of meer haalbare kaarten ook tot een goed einde kan brengen, kan de lucht boven Sclessin opklaren. Ondanks de financiële zorgen.

Het zou toch wel straf zijn om Standard na drie speeldagen met een 7 op 9 te zien pronken. KV Mechelen wil dat uiteraard voorkomen en neemt een nieuw geheim wapen mee: Zinho Vanheusden. Uitgerekend tegen Standard zou Vanheusden zijn eerste wedstrijd spelen voor Malinwa. Hij is dan weer gehaald als vervanger van Bates.

Vanheusden nog geliefd op Sclessin

Vanheusden, nog altijd geliefd op Sclessin, sleept natuurlijk een lange geschiedenis van blessuregevoeligheid met zich mee. Vooral voor hem zou deze affiche wel eens een emotioneel moment met zich kunnen meebrengen. Bij Standard ontbreken Doumbia en Henkinet, bij Mechelen Antonio, Konaté en Belghali.

Tv-kijkers zullen voor het eerst de VAR-beelden te zien krijgen, maar u kunt Standard - KV Mechelen ook LIVE op VOETBALKRANT volgen vanaf 20u45.