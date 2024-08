Standard komt met duidelijk statement over aanwerving van Didier Lamkel Zé

Didier Lamkel Zé zit momenteel zonder club. Hij wordt al enkele weken gelinkt aan een terugkeer naar de Jupiler Pro League.

Al sinds eind juli doen er geruchten de ronde dat Didier Lamkel Zé mikt op een terugkeer naar de Belgische competitie. De ex-speler van Royal Antwerp FC en KV Kortrijk is transfervrij op te pikken.

Al snel werd ook de naam gelost van de club uit de Jupiler Pro League die hem zou willen binnenhalen: na zijn twee passages in de Jupiler Pro League zou Standard Luik de Kameroener een contractvoorstel gedaan hebben voor twee seizoenen.

De Kameroener liet deze week zelf weten dat Standard hem een aanbod gedaan heeft, maar Lamkel Zé zou niet tevreden zijn met het voorgestelde loon van 25.000 euro per maand, zo liet hij weten.

Geen exotisch avontuur voor Lamkel Zé

Standard heeft nu via CEO Pierre Locht zelf op de zaak gereageerd. Dat gebeurde in de krant Le Soir na de vele geruchten die over de kwestie de ronde doen. Het lijkt immers weinig waarschijnlijk dat Leko hem zou willen in zijn ploeg.

“Iedereen is vrij om te zeggen wat hij wil”, vertelt Locht aan de Waalse krant. “Maar we gaan Didier Lamkel Zé niet aannemen, daar kan ik heel duidelijk over zijn”, is het statement van de Rouches in deze transfersoap.

Lamkel Zé gaf zelf al aan geen zin te hebben in een exotisch avontuur. Hij verkiest een nieuwe uitdaging in België of Frankrijk, al noemt hij ook Rusland als mogelijke bestemming.