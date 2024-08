LIVE: Is de trein van Racing Genk vertrokken of pakt Beerschot eerste driepunter?

Nu ook de Premier League opnieuw van start gegaan is, is voor het internationale toneel het voetbalseizoen echt op gang getrapt. In België zijn we al toe aan de 4e speeldag. Beerschot ontvangt daarin Racing Genk op het Kiel. Wie pakt de volle buit?

Magere start en magere transfers

Na drie speeldagen zijn er vier ploegen die nog geen wedstrijd hebben kunnen winnen. Eén van die ploegen is promovendus Beerschot. De kampioen van de Challenger Pro League notabene die lijdzaam toekijkt hoe die andere promovendus Dender al 7 punten heeft verzameld en op plaats 2 staat terwijl de Beren er nog maar eentje hebben.

De transfermarkt is nog niet gesloten en de fans hopen dat er nog een stevige kwaliteitsinjectie bij komt bij Beerschot, anders zal het heel lastig worden om zich te handhaven in de Jupiler Pro League. Voorlopig blijft het echter heel stil op die transfermark. Bijna elke speler wordt transfervrij gehaald en zo lijkt United World opnieuw geen cent te willen uitgeven aan de Antwerpse club.

Keerpunt bij Genk?

Bij de bezoekers uit Genk lijkt het na een moeizame start opnieuw te lopen. Het verlies tegen OH Leuven op de tweede speeldag hakte erin bij de Limburgers en wanneer er 0-2 op het scorebond stond tegen Club Brugge, leek Genk met even veel punten achter te blijven na drie speeldagen als Beerschot.

De troepen van Thorsten Fink kwamen echter helemaal terug en wonnen nog met 3-2. Een stevige boost voor de kleedkamer die nu in een positieve flow zit. En nog meer goed nieuws voor Genkies want Fink verzekerde dat kapitein Bryan Heynen opnieuw fit is. Ook Carlos Cuesta, die recent vader is geworden, zit opnieuw in de kern.

© photonews

Historie

Toch is er ook goed nieuws voor de Beerschot-supporter wanneer we de geschiedenisboeken induiken. Sinds de terugkeer van het huidige Beerschot werkten ze 4 wedstrijden af tegen RC Genk, daarvan wonnen ze er 3. Een eerste driepunter van het seizoen zou de druk toch even van de ketel kunnen halen bij Kuyt en co.