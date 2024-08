87

Bij Leuven geloven ze er plots weer enorm hard in, mede omdat Cercle niet echt lijkt te profiteren van de man meer situatie



85

Ikwuemesi met de misser!

De bal blijft hangen en valt voor de voeten van Ikwuemesi die bijna in de kleine rechthoek staat maar de invaller slaagt erin om de bal nog over de kooi van Warleson te trappen



84

Lawrence Agyekum

Erick





83

Flavio Nazinho

Gary Magnée





81

Verstraete probeert het eens met een afstandsschot maar dat hij beter niet gedaan, de bal vliegt bijna uit het stadion



78

Jocelyn N’dri

Thibault Vlietinck





78

Mickaël Biron

Chukwubuikem Ikwuemesi





77

Thorsteinsson gaat voorbij Abu en wil na contact een strafschop maar Van Driessche wil er niet van weten



75

Leysen bokst naast een voorzet waardoor Olaigbe plots van dichtbij kan scoren maar hij is te verrast en wordt nog net genoeg gehinderd door Banzuzi waardoor hij niet tot een schot komt



75

Gele kaart voor Takahiro Akimoto





74

Gele kaart voor Birger Verstraete





72

Kansen bij elkaar voetballen is lastig voor Cercle Brugge. Een doelpunt op stilstaande fase en hun beste kans van de wedstrijd werd afgestopt door Oscar Gil



69

Cercle gaat met 10 duidelijker op zoek naar een winning doelpunt. Leuven ziet de wedstrijd helemaal in hun nadeel kantelen



65

Bruninho

Paris Brunner





65

Youssef Maziz

Federico Ricca





65

Kazeem Olaigbe

Alan Minda





64

De VAR-check was kort en Denkey mag snel trappen, hij doet dat in de muur



62

Rode kaart voor Óscar Gil Regaño

Een lange bal zorgt voor een nieuwe snelle uitbraak bij Cercle. Olaigbe duikt naar binnen en lijkt Gil voor te zijn maar de Spaanse rechtsachter gaat aan de noodrem hangen net buiten de 16.



60

We hebben het gevoel dat de wedstrijd niet op 1-1 zal eindigen. Wie er als eerstvolgende ploeg zal scoren, staat evenwel niet in de sterren geschreven. Het is een dubbeltje dat naar beide kanten kan vallen voorlopig



60

Maziz tikt Thorsteinsson aan in de 16 en de IJslander lijkt te gaan uithalen maar hij legt nog eens opzij, de bal belandt echter ongelukkig achter de rug van Maziz



59

Leysen moet goed plat gaan op de verre uithaal van Ouattara



55

Siebe Schrijvers

Jón Dagur Thorsteinsson





55

Mathieu Maertens

Mickaël Biron





55

Ditmaal staat Lietaert wel op de goede plaats want Thorsteinsson stond in zijn rug klaar om van dichtbij te scoren



53

Een soortgelijke fase voor OHL als in het begin van de tweede helft maar ditmaal is het Banzuzi aan het kanon. Hij vindt geen Warleson want trapt de bal wild over



52

De daaropvolgende vrije trap wordt verlengt tot bij Denkey maar die kan net niet afwerken



51

Schrijvers laat zijn voetje hangen bij Abu die meteen naar de grond gaat. De OHL-middenvelder speelt met vuur want hij heeft al een gele kaart gekregen in de eerste helft



47

N'dri heeft zijn draai wel gevonden op rechts! Opnieuw vindt hij Maziz, ditmaal centraler, maar die besluit op het lichaam van Warleson



45+2

Akimoto verliest de bal aan Denkey waardoor de Togolees richting Leysen kan lopen. Maar hij raakt niet voorbij Pletinckx, gevaar geweken



45

We krijgen 5 minuten blessuretijd.



43

Ditmaal is N'Dri dan weer niet altruïstisch genoeg. Schrijvers tikt perfect door in de loop van de aanvaller maar in plaats van Maertens aan te spelen centraal loopt hij zich vast. Hier zat veel meer in voor de thuisploeg!



41

Daarnet was het Somers, nu is het Olaigbe die een blessurebehandeling nodig heeft. Moet hij ook nog voor de rust gewisseld worden? Hij komt er in elk geval opnieuw op



37



Doelpunt van Youssef Maziz (Jocelyn N’dri)

Daarnet kon Warleson nog redden maar nu is de doelman kansloos! N'dri met de actie op rechts en kap naar zijn linkervoet om voor te zetten. De bal landt perfect aan de tweede paal waar Maziz uit de rug van Lietaert was gelopen en eenvoudig kan scoren



37

Bruninho met de uithaal van buiten de 16, Leysen pakt makkelijk



34

Banzuzi kan koppen op de daaropvolgende corner maar zijn kopbal belandt op het dak van het doel



34

Thibo Somers

Jonas Lietaert





33

Warleson!

Wat een prachtredding van Cercle-doelman Warleson! Maziz omspeelt Agyekum om de 1-2 aan te gaan en dan van aan de rand van de 16 uit te halen. Het is een schot in de korte hoek maar Warleson strekt zich volledig en haalt de bal uit de bovenhoek



32

Leysen met de arm

Nu wint Olaige wel het duel van Gil en kan hij richting de 16 gaan. De hoek is scherp maar de winger probeert het wel. Leysen maakt zich goed breed en redt met de arm



30

Dat gaat maar net goed... De pass van Leysen richting Oscar Gil is eigenlijk net te kort maar Gil kan nog net het duel winnen van Olaigbe



27

Het spel ligt even stil voor een blessurebehandeling, het geeft de spelers tijd om iets te drinken



24

De thuissupporters waren al enthousiast bij een diepe bal na een omschakelmoment maar Warleson komt ver uit en ontzet probleemloos



23

Pletinckx staat aan de eerste paal op de goede plek om een harde voorzet van Bruninho te ontzetten



22

Gele kaart voor Siebe Schrijvers

Leuven was aan het opbouwen maar de pass was tekort waardoor Schrijvers nogal opzichtig Nazinho moest neerhalen



19

Akimoto en Maziz staan plots op de rechterflank maar combineren wel mooi doorheen de Cercle-defensie. Uiteindelijk wordt de bal afgelegd tot bij Banzuzi die net te centraal trapt, Warleson redt



16



Doelpunt van Kévin Denkey (Bruninho)

Eerst was er nog Tobe Leysen die met een parade een own goal van Pletinckx kon vermijden maar op de daaropvolgende corner is het wel raak! Denkey klimt het hoogste aan de eerste paal en kopt in doel



10

Alerte Warleson

Maertens doet het goed op een hoge bal en slaagt erin om N'Dri in het straatje te sturen. Die heeft het lastig met het afschudden van een groen-zwarte verdediger en de bal wordt met de hak geraakt. Maertens komt ingelopen om de verloren bal van dichtbij in doel te trappen maar Warleson sprint uit zijn kooi en gooit zich op de bal



6

Daar is de thuisploeg een eerste keer met een uitbraak vanop links. UIteindelijk met Akimoto de trekker overhalen, via een Cercle-been verdwijnt de bal in hoekschop



4

De eerste corner van de wedstrijd is voor Cercle Brugge. De bal gaat kort en wordt dan voorgezet richting tweede paal. Ravych kan er nog een voetje tegen zetten maar Leysen bedreigen zit er niet in



2

Olaigbe duikt de 16 in en wil voorzetten maar wordt afgestopt. Verder zorgt de Leuvense aanhang voor wel wat sfeer op deze zomerse zondagmiddag



1

OH Leuven - Cercle Brugge: 0-0