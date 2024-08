LIVE: Kan OH Leuven aansluiting blijven houden met top van het klassement of heeft Cercle de smaak te pakken?

Zet straks na Club Brugge-Antwerp uw televisietoestel zeker nog niet af want met OH Leuven-Cercle Brugge kan er wel eens een heel open en interessante wedstrijd gespeeld worden om 16u.

OH Leuven met vertrouwen

Thuisploeg OH Leuven heeft na drie speeldagen nog geen wedstrijd wedstrijd verloren en is met 5 op 9 zeker niet slecht gestart. Zeker niet als je weet dat ze gewonnen hebben tegen Genk en ook al op Anderlecht zijn gaan spelen.

"Het is mooi dat we nog ongeslagen zijn, dat geeft vertrouwen voor de toekomst", analyseerde OHL-verdediger Ewoud Pletinckx. "Er komt nu een belangrijke periode met wedstrijden waarin we kunnen meedoen om te winnen, hopelijk lukt het ook een paar keer."

© photonews

Heeft Cercle Brugge goede vorm te pakken?

Te beginnen tegen Cercle Brugge dus dat na een mindere start toch opnieuw zijn spel gevonden lijkt te hebben. Op de openingsspeeldag was er een stevige 3-0 nederlaag in en tegen Westerlo en daarna volgde een pijnlijke 1-2 in eigen huis tegen Kortrijk.

© photonews

Ondertussen lijkt het tij gekeerd te zijn. Ondanks de niet-kwalificatie in de Europa League won Cercle wel met 1-0 van Molde terwijl het de week ervoor met 3-0 ging verliezen in Noorwegen. Daartussen werd met ruime 4-1 cijfers gewonnen van Beerschot.

Bij OH Leuven zouden drie punten ervoor zorgen dat de Leuvenaars naar de derde plaats in het klassement stijgen, wat wel eens het begin kan zijn van een heel mooi seizoen. Cercle Brugge komt met een nieuwe driepunter dan weer wat meer onder de mensen en laat de onderste regionen dan achter zich.