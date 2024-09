LIVE: leider Anderlecht wil slechte nieuws over Vertonghen doorspoelen met zege (en ook beter spel?) tegen Westel

Het nieuws dat Jan Vertonghen out is tot half oktober, is hard aangekomen. Bij Anderlecht en uiteraard ook bij Vertonghen zelf. De paars-witte harten kunnen wel een opkikker gebruiken en die zou er zaterdagavond dan moeten komen tegen Westerlo.

Het is nu niet zo dat ze bij Anderlecht met een overvolle ziekenboeg zitten. Alleen, de namen die ontbreken, die kunnen wel tellen. Met in de eerste plaats natuurlijk Jan Vertonghen. Het was heuglijk nieuws voor Anderlecht dat de ex-international er bij zijn club nog een jaartje wilde bijdoen. Dat extra seizoen van de ervaren verdediger is nu al fel gereduceerd.

Volgens Brian Riemer loopt hij er dan ook heel teneergeslagen bij. Daarnaast moet Anderlecht uiteraard ook nog Thorgan Hazard missen. Kasper Dolberg is nog maar pas terug van zijn interlandverplichtingen én huwelijk in Denemarken. Rond de inzetbaarheid van de Deen hangen wat vraagtekens. Het is ook mogelijk dat Sardella en Stroeykens rust krijgen.

© photonews

Welke elf er ook op het veld verschijnen, het is belangrijk dat Anderlecht de sfeer van ontgoocheling rond Vertonghen niet laat overslaan op het veld. Over de kwaliteit van het geleverde spel tot dusver zijn al weinig mensen positief. Over de resultaten mag er wel tevredenheid zijn. RSCA staat aan kop met 11 punten, terwijl een aantal van de eerste achtervolgers al minstens 1 match meer gespeeld heeft.

Een zege met wat meer overtuiging zou paars-wit helemaal kunnen lanceren. Dat klinkt eenvoudiger dan gedacht, want de tegenstander van zaterdagavond slaat geen slecht figuur. Een voorlopige plek in de top 5 is voor Westerlo een mooie beloning voor de geleverde inspanningen, nadat het vorig seizoen even moest vrezen voor degradatie.

© photonews

Timmy Simons trekt met een volledig fitte kern naar het Lotto Park. Afwachten wat dat gaat geven. Volg Anderlecht - Westerlo zaterdagavond vanaf 20u45 LIVE bij VOETBALKRANT.COM!