-
Datum: 19/10/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 11

LIVE: KV Mechelen wil zijn sterke start van het seizoen verzilveren bij FC Dender

KV Mechelen is uitstekend aan het seizoen begonnen en staat te blinken om de 6de plaats in de Jupiler Pro League. Deze middag moeten ze op bezoek bij FC Dender dat onderaan het klassement staat. Kan FC Dender zich herpakken of dendert de trein van KV Mechelen door?

Vergelijking FCV Dender EH - KV Mechelen

Positie

16
6

Punten

3
16

Gewonnen

0
4

Verloren

7
2

Gescoorde doelpunten

3
13

Doelpunten tegen

15
11

Gele kaarten

13
26

Rode kaarten

3
0

Onderlinge duels gewonnen

0
3
7
24/05 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 KV Mechelen KV Mechelen
04/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 5-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
16/03 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
26/10 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-5 KV Mechelen KV Mechelen
21/02 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
29/09 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 4-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
08/03 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
30/09 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
11/02 15:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 KV Mechelen KV Mechelen
02/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
