LIVE: KV Mechelen wil zijn sterke start van het seizoen verzilveren bij FC Dender

KV Mechelen is uitstekend aan het seizoen begonnen en staat te blinken om de 6de plaats in de Jupiler Pro League. Deze middag moeten ze op bezoek bij FC Dender dat onderaan het klassement staat. Kan FC Dender zich herpakken of dendert de trein van KV Mechelen door?

Prono FCV Dender EH - KV Mechelen

Gelijk KV Mechelen wint

FCV Dender EH wint Gelijk KV Mechelen wint 6.27% 16.5% 77.23% Populairste 1-2

(92x) 0-2

(65x) 0-1

(35x)

Vergelijking FCV Dender EH - KV Mechelen

Positie

16 6

Punten

3 16

Gewonnen

0 4

Verloren

7 2

Gescoorde doelpunten

3 13

Doelpunten tegen

15 11

Gele kaarten

13 26

Rode kaarten

3 0

Onderlinge duels gewonnen