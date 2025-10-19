Volg FCV Dender EH - KV Mechelen live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
|Datum:
|19/10/2025 16:00
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 11
LIVE: KV Mechelen wil zijn sterke start van het seizoen verzilveren bij FC Dender
KV Mechelen is uitstekend aan het seizoen begonnen en staat te blinken om de 6de plaats in de Jupiler Pro League. Deze middag moeten ze op bezoek bij FC Dender dat onderaan het klassement staat. Kan FC Dender zich herpakken of dendert de trein van KV Mechelen door?
Prono FCV Dender EH - KV Mechelen
Gelijk
KV Mechelen wint
|FCV Dender EH wint
|Gelijk
|KV Mechelen wint
|6.27%
|16.5%
|77.23%
|Populairste
|1-2
(92x)
|0-2
(65x)
|0-1
(35x)
Vergelijking FCV Dender EH - KV Mechelen
Positie
16
6
Punten
3
16
Gewonnen
0
4
Verloren
7
2
Gescoorde doelpunten
3
13
Doelpunten tegen
15
11
Gele kaarten
13
26
Rode kaarten
3
0
Onderlinge duels gewonnen
0
3
7
|24/05 20:00
|FCV Dender EH
|2-2
|KV Mechelen
|04/04 20:45
|KV Mechelen
|5-2
|FCV Dender EH
|16/03 18:30
|KV Mechelen
|2-1
|FCV Dender EH
|26/10 18:15
|FCV Dender EH
|2-5
|KV Mechelen
|21/02 20:00
|FCV Dender EH
|1-2
|KV Mechelen
|29/09 20:30
|KV Mechelen
|4-1
|FCV Dender EH
|08/03 20:00
|FCV Dender EH
|0-3
|KV Mechelen
|30/09 18:00
|KV Mechelen
|2-2
|FCV Dender EH
|11/02 15:00
|FCV Dender EH
|1-2
|KV Mechelen
|02/09 20:00
|KV Mechelen
|1-1
|FCV Dender EH