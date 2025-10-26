Volg Union SG - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
-
Datum: 26/10/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 12

LIVE: Drie nieuwe namen aan de aftrap bij Union terwijl Vrancken vertrouwen heeft in zijn basiself

Op de twaalfde speeldag ontvangt Union STVV in het Dudenpark. Hubert wisselt drie spelers ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Inter. Giger staat voor het eerst in de basis en ook Schoofs en Sykes komen in de ploeg. Wouter Vrancken wisselt niet bij STVV.

Alle live matchen
Tijd   19:15 
Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
Union SG (Union SG - STVV)
Union SG: Kjell Scherpen - Kevin Mac Allister - Christian Burgess - Ross Sykes - Anan Khalaili - Kamiel Van de Perre - Rob Schoofs - Marc Giger - Ousseynou Niang - Anouar Ait El Hadj - Promise David
Bank: Jens Teunckens - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen

STVV (Union SG - STVV)
STVV: Leobrian Kokubo - Rein Van Helden - Robert-Jan Vanwesemael - Shogo Taniguchi - Taiga Hata - Abdoulaye Sissako - Rihito Yamamoto - Arbnor Muja - Andres Ferrari - Ilias Sebaoui - Keisuke Goto
Bank: Illyès Benachour - Isaias Delpupo - Ryotaro Ito - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili

Union SG Union SG
Scherpen Kjell  
Mac Allister Kevin  
Burgess Christian  
Sykes Ross  
Khalaili Anan  
Van de Perre Kamiel  
Schoofs Rob  
Giger Marc  
Niang Ousseynou  
Ait El Hadj Anouar  
David Promise  
Bank
Teunckens Jens  
Chambaere Vic  
Barry Mamadou Thierno  
Rasmussen Mathias  
Zorgane Adem  
Smith Guilherme  
Rodriguez Kevin  
Boufal Sofiane  
Patris Louis  
Leysen Fedde  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian  
Van Helden Rein  
Vanwesemael Robert-Jan  
Taniguchi Shogo  
Hata Taiga  
Sissako Abdoulaye  
Yamamoto Rihito  
Muja Arbnor  
Ferrari Andres  
Sebaoui Ilias  
Goto Keisuke  
Bank
Benachour Illyès  
Delpupo Isaias  
Ito Ryotaro  
Juklerød Simen  
Lendfers Matt  
Janssens Wolke  
Diriken Alouis  
Matsuzawa Kaito  
Nhaili Adam  

Prono Union SG - STVV

Union SG wint
Gelijk
Union SG Union SG wint Gelijk STVV STVV wint
86.14% 11.55% 2.31%
Populairste
2-1
(78x)		 2-0
(67x)		 3-1
(66x)

Vergelijking Union SG - STVV

Positie

2
6

Punten

26
18

Gewonnen

8
5

Verloren

1
3

Gescoorde doelpunten

22
17

Doelpunten tegen

6
14

Gele kaarten

23
17

Rode kaarten

0
1

Onderlinge duels gewonnen

6
2
2
02/02 16:00 Union SG Union SG 2-1 STVV STVV
25/08 16:00 STVV STVV 0-0 Union SG Union SG
21/01 16:00 Union SG Union SG 0-0* STVV STVV
08/10 19:15 STVV STVV 0-4 Union SG Union SG
02/04 19:15 Union SG Union SG 2-1 STVV STVV
23/07 20:45 STVV STVV 1-1 Union SG Union SG
13/02 16:00 Union SG Union SG 0-1 STVV STVV
03/12 20:45 STVV STVV 1-2 Union SG Union SG
13/05 20:00 Union SG Union SG 1-4 STVV STVV
22/04 20:00 STVV STVV 0-1 Union SG Union SG
Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

Was Vrancken een optie om Pocognoli te vervangen? Sportieve baas van Union SG brengt klaarheid

24/10

Voorafgaand aan de wedstrijd tussen Union SG en STVV blikt sportief directeur Chris O'Loughlin terug op zijn verleden in Sint-Truiden en brengt hij duidelijkheid over de re...

Jupiler Pro League

 Speeldag 12
Charleroi Charleroi 1-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
KV Mechelen KV Mechelen 1-1 OH Leuven OH Leuven
KAA Gent KAA Gent 4-0 Standard Standard
Antwerp Antwerp 0-1 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 0-1 La Louvière La Louvière
Union SG Union SG 19:15 STVV STVV
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved