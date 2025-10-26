Volg Union SG - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 19:15.
|Datum:
|26/10/2025 19:15
|Competitie:
|Jupiler Pro League
|Speeldag:
|Speeldag 12
LIVE: Drie nieuwe namen aan de aftrap bij Union terwijl Vrancken vertrouwen heeft in zijn basiself
Op de twaalfde speeldag ontvangt Union STVV in het Dudenpark. Hubert wisselt drie spelers ten opzichte van de Champions League-wedstrijd tegen Inter. Giger staat voor het eerst in de basis en ook Schoofs en Sykes komen in de ploeg. Wouter Vrancken wisselt niet bij STVV.
19:15
|Discussieer live mee! Lees 1 reacties...
|
Bank: Jens Teunckens - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Adem Zorgane - Guilherme Smith - Kevin Rodriguez - Sofiane Boufal - Louis Patris - Fedde Leysen
Bank: Illyès Benachour - Isaias Delpupo - Ryotaro Ito - Simen Juklerød - Matt Lendfers - Wolke Janssens - Alouis Diriken - Kaito Matsuzawa - Adam Nhaili
Prono Union SG - STVV
Union SG wint
Gelijk
|Union SG wint
|Gelijk
|STVV wint
|86.14%
|11.55%
|2.31%
|Populairste
|2-1
(78x)
|2-0
(67x)
|3-1
(66x)
Vergelijking Union SG - STVV
Positie
2
6
Punten
26
18
Gewonnen
8
5
Verloren
1
3
Gescoorde doelpunten
22
17
Doelpunten tegen
6
14
Gele kaarten
23
17
Rode kaarten
0
1
Onderlinge duels gewonnen
6
2
2
|02/02 16:00
|Union SG
|2-1
|STVV
|25/08 16:00
|STVV
|0-0
|Union SG
|21/01 16:00
|Union SG
|0-0*
|STVV
|08/10 19:15
|STVV
|0-4
|Union SG
|02/04 19:15
|Union SG
|2-1
|STVV
|23/07 20:45
|STVV
|1-1
|Union SG
|13/02 16:00
|Union SG
|0-1
|STVV
|03/12 20:45
|STVV
|1-2
|Union SG
|13/05 20:00
|Union SG
|1-4
|STVV
|22/04 20:00
|STVV
|0-1
|Union SG