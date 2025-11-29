Datum: 29/11/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 16

LIVE: Westerlo laat unieke kans liggen: penalty gestopt

Dender en Westerlo staan vanmiddag opnieuw tegenover elkaar, amper een dikke maand na hun 1-1-gelijkspel in de heenronde. Toen wist Thomas Van den Keybus een vroege treffer van David Toshevski nog uit te wissen. De vraag is of er dit keer wél een winnaar opstaat.

Tijd   18' 9" 
14

Gemiste penalty 		Isa Sakamoto mist penalty
Wat een zwakke trap van Sakamoto.
14

Penalty 		Penalty voor Westerlo
14
 Sakamoto trapt wel heel zwak naar de hoek en Dietsch pakt de penalty. Dat kan Westerlo zich nog beklagen.
13
 Mbamba gaat over het been van Ferraro en ref Boterberg wijst heel zeker van zijn stuk naar de penaltystip.
9
 De bal blijft op het middenveld steken. Er is weinig diepgang bij beide ploegen.
7
 Dender heeft duidelijk vertrouwen getankt en voetbalt veel meer naar voor.
2
 Sakamoto schiet in het zijnet.
1
 FCV Dender EH - Westerlo: 0-0
FCV Dender EH (FCV Dender EH - Westerlo)
FCV Dender EH: Guillaume Dietsch - Luc Marijnissen - Marsoni Sambu - Bryan Goncalves - Fabio Ferraro - Nathan Rodes - Roman Kvet - Malcolm Viltard - Noah Mbamba - David Toshevski - Bruny Nsimba
Bank: Amine Daali - Louis Fortin - Krzysztof Koton - Jordan Attah Kadiri - David Hrnčár - Desmond Acquah - Alireza Jahanbakhsh - Nail Moutha-Sebtaoui - Mohamed Berte

Westerlo (FCV Dender EH - Westerlo)
Westerlo: Andreas Jungdal - Lucas Mbamba - Emin Bayram - Amando Lapage - Bryan Reynolds - Arthur Piedfort - Dogucan Haspolat - Allahyar Sayyadmanesh - Isa Sakamoto - Griffin Yow - Nacho Ferri
Bank: Sergiy Sydorchuk - Eliot Bujupi - Antoñito Cordero - Adedire Mebude - Kyan Vaesen - Lucas Mbamba-Muanda - Koen Vanlangendonck - Roman Neustädter - Thomas Van Den Keybus - Josimar Alcocer

FCV Dender EH FCV Dender EH
Dietsch Guillaume 6.8  
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Marijnissen Luc 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Sambu Marsoni 7.0  
Goncalves Bryan 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
Ferraro Fabio 6.2  
Rodes Nathan 6.9  
Kvet Roman 6.3  
Viltard Malcolm 6.4  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Mbamba Noah 6.5  
Toshevski David 6.5  
Nsimba Bruny 6.6  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bank
Daali Amine  
Fortin Louis  
Koton Krzysztof  
Attah Kadiri Jordan  
Hrnčár David  
Acquah Desmond  
Jahanbakhsh Alireza  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  
 

Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 6.8  
Mbamba Lucas  
Bayram Emin 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Lapage Amando 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 9/10 (90%)
Reynolds Bryan 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Piedfort Arthur 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Haspolat Dogucan 6.7  
Sayyadmanesh Allahyar 6.2  
Sakamoto Isa 6.3  
  • Schoten op doel: 1/2
Yow Griffin 7.0  
Nacho Ferri 6.9  
Bank
Sydorchuk Sergiy  
Bujupi Eliot  
Cordero Antoñito  
Mebude Adedire  
Vaesen Kyan  
Mbamba-Muanda Lucas 6.6  
Vanlangendonck Koen  
Neustädter Roman  
Van Den Keybus Thomas  
Alcocer Josimar  

Vooraf

LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden
LIVE: Dender met hoop op aansluiting, Westerlo wil het moeras vermijden
Foto: © photonews

Dender en Westerlo staan vanmiddag opnieuw tegenover elkaar, amper een dikke maand na hun 1-1-gelijkspel in de heenronde. Toen wist Thomas Van den Keybus een vroege treffer van David Toshevski nog uit te wissen. De vraag is of er dit keer wél een winnaar opstaat.

Dender begint met hernieuwd vertrouwen aan deze wedstrijd na de verrassende zege tegen Antwerp. De rode lantaarn voelt dat er opnieuw iets mogelijk is: met vier punten achterstand op Cercle Brugge kan de druk nog wat opgevoerd worden.

Bij Westerlo is het verhaal omgekeerd. De Kemphanen zitten in een lastige periode en wachten al sinds begin oktober op een overwinning. Zes wedstrijden zonder zege, bekeruitschakeling inbegrepen, duwden hen naar plaats twaalf. Een driepunter in Dender moet de negatieve spiraal doorbreken.

Broederstrijd

Opvallend wordt ook de broederstrijd tussen Noah en Lucas Mbamba. De ene verdedigt de kleuren van Dender, de andere die van Westerlo. Hun carrièrepaden liepen helemaal anders, maar hun onderlinge trots en steun blijven groot.

Noah heeft intussen al een indrukwekkend palmares bijeen gevoetbald, terwijl Lucas pas recent zijn kans kreeg bij Westerlo. De jonge rechtsback greep die met enthousiasme en probeert nu zijn plaats in de ploeg te veroveren, al beseft hij dat er op alle vlakken nog werk aan de winkel is.

Voor beide teams is het duel van vandaag belangrijk: Dender wil opnieuw aanknopen met hoop en aansluiting, Westerlo snakt naar een ommekeer. Omstreeks 18u weten we wie van de twee eindelijk opnieuw kan ademhalen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 16
KV Mechelen KV Mechelen 0-1 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
Charleroi Charleroi 20:45 La Louvière La Louvière
Club Brugge Club Brugge 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 30/11 STVV STVV
