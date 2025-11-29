LIVE: Westerlo laat unieke kans liggen: penalty gestopt

Dender en Westerlo staan vanmiddag opnieuw tegenover elkaar, amper een dikke maand na hun 1-1-gelijkspel in de heenronde. Toen wist Thomas Van den Keybus een vroege treffer van David Toshevski nog uit te wissen. De vraag is of er dit keer wél een winnaar opstaat.

Dender begint met hernieuwd vertrouwen aan deze wedstrijd na de verrassende zege tegen Antwerp. De rode lantaarn voelt dat er opnieuw iets mogelijk is: met vier punten achterstand op Cercle Brugge kan de druk nog wat opgevoerd worden.

Bij Westerlo is het verhaal omgekeerd. De Kemphanen zitten in een lastige periode en wachten al sinds begin oktober op een overwinning. Zes wedstrijden zonder zege, bekeruitschakeling inbegrepen, duwden hen naar plaats twaalf. Een driepunter in Dender moet de negatieve spiraal doorbreken.

Broederstrijd

Opvallend wordt ook de broederstrijd tussen Noah en Lucas Mbamba. De ene verdedigt de kleuren van Dender, de andere die van Westerlo. Hun carrièrepaden liepen helemaal anders, maar hun onderlinge trots en steun blijven groot.

Noah heeft intussen al een indrukwekkend palmares bijeen gevoetbald, terwijl Lucas pas recent zijn kans kreeg bij Westerlo. De jonge rechtsback greep die met enthousiasme en probeert nu zijn plaats in de ploeg te veroveren, al beseft hij dat er op alle vlakken nog werk aan de winkel is.

Voor beide teams is het duel van vandaag belangrijk: Dender wil opnieuw aanknopen met hoop en aansluiting, Westerlo snakt naar een ommekeer. Omstreeks 18u weten we wie van de twee eindelijk opnieuw kan ademhalen.