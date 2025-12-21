Datum: 21/12/2025 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 19

OH Leuven sluit de speeldag af tegen Cercle Brugge. Felice Mazzu doet dat met de verwachte elf van vorige week op Sclessin. De Vereniging won al vier maanden niet meer en dus stuurt coach Cinel stevig bij, met onder meer Warleson in doel. Volg de match hier LIVE en op de voet!

Tijd   15' 43" 
16
 Kwartier ver. Voorlopig een erg onmondig OH Leuven. Cercle Brugge houdt ze ver van hun doel.
9
 OH Leuven gaat nu iets moeten gaan verzinnen, maar tot op heden komt het met heel weinig.
7

Goal 		Doelpunt van Pieter Gerkens
6
 Daar is dan toch de 0-1. Gerkens duikt op in de zestien na een inworp en duwt de 0-1 tegen de touwen!
3
 Ngoura meteen met een opgelegde kans, maar hij zet een ongezien grote kans nog over doel!
1
 De bal rolt in Leuven!
1
 OH Leuven - Cercle Brugge: 0-0

Vooraf
Cercle Brugge heeft na vier maanden zonder zege dringend een driepunter nodig. Coach Cinel kiest voor Warleson in doel, ook Utkus en Gerkens beginnen in de basis. Felice Mazzu voert geen wijzigingen door bij OH Leuven en kiest voor de elf van vorige week in Luik.

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 6.0  
Nyakossi Roggerio 6.4  
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Dussenne Noë 6.3  
Pletinckx Ewoud 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
Teklab Henok 5.8  
Maziz Youssef 6.6  
Verstraete Birger 6.3  
Lakomy Lukasz 6.6  
Gil Regaño Óscar 6.2  
Kaba Sory 6.7  
Ikwuemesi Chukwubuikem 6.3  
Bank
Ominami Takuma  
George Wouter  
Verlinden Thibaud  
Karim Traoré Abdoul  
Terho Casper  
Prévôt Maxence Andre  
Mijatovic Jovan  
Maertens Mathieu  
Opoku Davis  
 

Cercle Brugge Cercle Brugge
Warleson 6.8  
Nazinho Flavio 6.7  
Utkus Edgaras 6.9  
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Ravych Christiaan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Magnée Gary 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
Agyekum Lawrence 7.0  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Van der Bruggen Hannes 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Diop Edan 6.5  
Gerkens Pieter 7.8  
  • Goals: 1
  • Schoten op doel: 1/1
Adewumi Oluwaseun 6.4  
Ngoura Steve 6.1  
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
Bank
Diakite Ibrahim  
Kakou Emmanuel  
Erick  
Minda Alan  
Diaby Ibrahima  
Delanghe Maxime  
Jurado Heriberto  
De Wilde Nils  
Kouassi Krys  
