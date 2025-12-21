OH Leuven sluit de speeldag af tegen Cercle Brugge. Felice Mazzu doet dat met de verwachte elf van vorige week op Sclessin. De Vereniging won al vier maanden niet meer en dus stuurt coach Cinel stevig bij, met onder meer Warleson in doel. Volg de match hier LIVE en op de voet!
15' 43"
|
|
16
|
Kwartier ver. Voorlopig een erg onmondig OH Leuven. Cercle Brugge houdt ze ver van hun doel.
|
9
|
OH Leuven gaat nu iets moeten gaan verzinnen, maar tot op heden komt het met heel weinig.
|
|
7
|
Doelpunt van Pieter Gerkens
|
6
|
Daar is dan toch de 0-1. Gerkens duikt op in de zestien na een inworp en duwt de 0-1 tegen de touwen!
|
3
|
Ngoura meteen met een opgelegde kans, maar hij zet een ongezien grote kans nog over doel!
|
1
|
De bal rolt in Leuven!
|
1
|
OH Leuven - Cercle Brugge: 0-0
|
|
Vooraf
Cercle Brugge heeft na vier maanden zonder zege dringend een driepunter nodig. Coach Cinel kiest voor Warleson in doel, ook Utkus en Gerkens beginnen in de basis. Felice Mazzu voert geen wijzigingen door bij OH Leuven en kiest voor de elf van vorige week in Luik.
|
|
Leysen Tobe
|
| 6.0
Tobe Leysen @ OH Leuven - Cercle Brugge6.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/3 (33.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Nyakossi Roggerio
|
| 6.4
Roggerio Nyakossi @ OH Leuven - Cercle Brugge6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Dussenne Noë
|
| 6.3
Noë Dussenne @ OH Leuven - Cercle Brugge6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Pletinckx Ewoud
|
| 6.4
Ewoud Pletinckx @ OH Leuven - Cercle Brugge6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/6 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
|
Teklab Henok
|
| 5.8
Henok Teklab @ OH Leuven - Cercle Brugge5.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Maziz Youssef
|
| 6.6
Youssef Maziz @ OH Leuven - Cercle Brugge6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|1/1 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Verstraete Birger
|
| 6.3
Birger Verstraete @ OH Leuven - Cercle Brugge6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Lakomy Lukasz
|
| 6.6
Lukasz Lakomy @ OH Leuven - Cercle Brugge6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/5 (40%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
|
Gil Regaño Óscar
|
| 6.2
Óscar Gil Regaño @ OH Leuven - Cercle Brugge6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Kaba Sory
|
| 6.7
Sory Kaba @ OH Leuven - Cercle Brugge6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/2 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Ikwuemesi Chukwubuikem
|
| 6.3
Chukwubuikem Ikwuemesi @ OH Leuven - Cercle Brugge6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|0/1 (0%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|Bank
|
Ominami Takuma
|
|
|
|
|
George Wouter
|
|
|
|
|
Verlinden Thibaud
|
|
|
|
|
Karim Traoré Abdoul
|
|
|
|
|
Terho Casper
|
|
|
|
|
Prévôt Maxence Andre
|
|
|
|
|
Mijatovic Jovan
|
|
|
|
|
Maertens Mathieu
|
|
|
|
|
Opoku Davis
|
|
|
|
|
|
|
Warleson
|
| 6.8
Warleson @ OH Leuven - Cercle Brugge6.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|0
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
|
Nazinho Flavio
|
| 6.7
Flavio Nazinho @ OH Leuven - Cercle Brugge6.7
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|2/3 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
|
Utkus Edgaras
|
| 6.9
Edgaras Utkus @ OH Leuven - Cercle Brugge6.9
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/7 (85.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
|
Ravych Christiaan
|
| 6.3
Christiaan Ravych @ OH Leuven - Cercle Brugge6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|6/6 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Magnée Gary
|
| 6.5
Gary Magnée @ OH Leuven - Cercle Brugge6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
|
Agyekum Lawrence
|
| 7.0
Lawrence Agyekum @ OH Leuven - Cercle Brugge7.0
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/4 (100%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/1 (100%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
|
Van der Bruggen Hannes
|
| 6.6
Hannes Van der Bruggen @ OH Leuven - Cercle Brugge6.6
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/6 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 4/6 (66.7%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Diop Edan
|
| 6.5
Edan Diop @ OH Leuven - Cercle Brugge6.5
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Gerkens Pieter
⚽
|
| 7.8
Pieter Gerkens @ OH Leuven - Cercle Brugge7.8
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/3 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Schoten op doel: 1/1
|
Adewumi Oluwaseun
|
| 6.4
Oluwaseun Adewumi @ OH Leuven - Cercle Brugge6.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|0/1 (0%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
|
Ngoura Steve
|
| 6.1
Steve Ngoura @ OH Leuven - Cercle Brugge6.1
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|7
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|4/5 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|2
|
|
Meer statistieken
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
|Bank
|
Diakite Ibrahim
|
|
|
|
|
Kakou Emmanuel
|
|
|
|
|
Erick
|
|
|
|
|
Minda Alan
|
|
|
|
|
Diaby Ibrahima
|
|
|
|
|
Delanghe Maxime
|
|
|
|
|
Jurado Heriberto
|
|
|
|
|
De Wilde Nils
|
|
|
|
|
Kouassi Krys
|
|
|
|