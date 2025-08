LIVE: Charleroi moet met 10 verder na tweede geel voor Stulic! Krijgen we nog een winnaar?

81

Nog tien minuten spelen. Duwt STVV nog door of eindigt de wedstrijd in een gelijkspel?



80

Rein Van Helden

Ryan Merlen





80

Robert-Jan Vanwesemael

Shogo Taniguchi





78

Gele kaart voor Aiham Ousou





75

Yacine Titraoui

Cheick Keita





75

De Mil grijpt in

De Mil moet ingrijpen na de rode kaart van Stulic. STVV nam duidelijk de bovenhand in de wedstrijd.



68

STVV lijkt al meteen te profiteren van de extra man. Patris geeft goed mee aan Yamamoto die vanuit een schuine hoek Delavallée probeert te verschalken maar de hoek is toch iets te scherp.



65

Rood voor Stulic!

Stulic krijgt zijn tweede gele karton onder de neus! De spits is veel te laat voor de bal en raakt enkel het been van Musliu. Terechte tweede geel voor de Servische spits.



65

2e gele kaart voor Nikola Stulic





64

Geen strafschop!

Dat duurde wel erg lang. De VAR nam eerst zijn tijd en riep nadien ook scheidsrechter Kevin van Damme naar het scherm. Ook hij bleef lang kijken maar besloot uiteindelijk om geen strafschop te geven.



64

De VAR beslist: geen penalty!





61

Krijgen we een penalty voor STVV? De VAR is het aan het nakijken...





60

Mooi samenspel bij STVV en Yamamoto trapt op doel. Een bos van Charleroi-spelers zorgt ervoor dat de bal niet tot bij Delavallée geraakt. Bij STVV willen ze wel een strafschop voor handspel...



59

Gele kaart voor Nikola Stulic





58

Ook Charleroi gaat wisselen. De onzichtbare Colassin gaat naar de kant voor Romsaas.



57

Isaac Mbenza

Parfait Guiagon





57

Antoine Colassin

Jakob Napoleon Romsaas





57

Abdoulaye Sissako

Alouis Diriken





56

Blessure bij Sissako

Sissako heeft zich bezeert. De middenvelder gaat zonder contact met een tegenstrever liggen. Dit ziet er niet al te best uit...



52

Mbenza zet zich achter de bal maar hij krijgt het leer niet verder dan de Limburgse muur, weg kans.



52

Geen strafschop, wel een vrijetrap op een gevaarlijke plaats...



50

Gele kaart voor Abdoulaye Sissako





50

Petris kan ver lopen en heeft veel ruimte. Sissako moet ingrijpen en haalt de vleugelverdediger neer aan de rand van het strafschopgebied. Het is heel nipt maar de fout leek er net buiten.



46

We beginnen aan de tweede helft tussen Charleroi en STVV!



45

We krijgen 4 minuten blessuretijd.



42

De gelijkmaker!

Ai ai ai Kokubo! De doelman gaat volledig in de fout. Kokubo schat een lange bal verkeerd in en kopt de bal dan recht naar boven. Stulic is er als de kippen bij om de bal tegen de netten te koppen. Pijnlijk tegendoelpunt net voor rust.



41



Doelpunt van Nikola Stulic





39

Gele kaart voor Isaac Mbenza

Mbenza maakt een fout op Yamamoto. Het foutje te veel volgens Van Damme.



37

Charleroi wilt nu ook een strafschop. Petris gaat heel graag neer in een duel met Sebaoui. De verdediger zoekt het contact zelf te graag op. Van Damme en de VAR maken de juiste beslissing: geen strafschop!



33

Save van Kokubo!

De eerste kans voor Charleroi is een feit. Petris geeft laag voor maar de bal komt via een STVV-speler bij Mbenza terecht op de rand van het strafschopgebied. De aanvaller legt aan en zoekt de verste hoek maar daar staat Kokubo alert te keepen.



27

Charleroi aast op de gelijkmaker. Colassin had veel ruimte en wou meegeven met Stulic. De spits kon oog in oog komen met Kokubo maar de pas van Colassin was net niet goed genoeg!



24



Doelpunt van Ryotaro Ito (Penalty)

Ito werkt de strafschop koelbloedig af. Hij trapt de bal links voorbij Delavallée die de juiste hoek koos maar toch kansloos bleek.



23

Gele kaart voor Massamba Sow





23

Strafschop voor STVV!

De VAR had even nodig maar het is toch een strafschop!



23



Penalty voor STVV





22

Krijgen we een penalty voor STVV? De VAR is het aan het nakijken...





21

Daar was bijna de eerste kans. Yamamoto wordt diep gestuurd en neergehaald in het strafschopgebied. De lijnrechter vlagt voor buitenspel maar dat is heel nipt. Grijpt de VAR in?



19

Vanwesemael wil een strafschop. De aanvaller krijgt een klein duwtje van Ousou maar dat is veel te weinig voor een strafschop. Van Damme laat terecht begaan.



17

Charleroi heeft het meeste balbezit maar komt nog niet tot kansen. STVV probeert te counteren maar ook de Kanaries vinden de oplossing niet.



13

Het spel ligt regelmatig stil. De duels zijn meestal foutief volgens scheidsrechter Kevin Van Damme



7

Charleroi eist het balbezit op in de eerste minuten van de wedstrijd. Echte kansen blijven nog uit...



2

Patris kan voor de eerste keer voorzetten richting Ferrari. Bij Charleroi maken ze het gevaar onschadelijk. Aan de overkant kan ook Rogelj eens voorgeven. Ook hier volgt geen doelpunt.



1

De bal rolt!



1

Charleroi - STVV: 0-0