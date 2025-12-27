Datum: 27/12/2025 13:30
LIVE: Afgekeurd doelpunt geeft Zulte Waregem opnieuw hoop tegen Antwerp

De laatste van 2025 en dan enkele weken rust, dat is het programma voor de eersteklassers na Kerstmis. In dat laatste duel van 2025 kijken Antwerp en Zulte Waregem elkaar in de ogen voor een duel op de Bosuil. Wie pakt de drie punten?

Tijd   78' 9" 
Jelle Heyman
77
 Nog een kwartier te gaan en de spanning blijft erin op de Bosuil. Dat de 3-1 afgekeurd werd, was goed voor de spanningsboog alleszins
72
 Vervangen Wilguens Paugain
Ingevallen Benoit Nyssen
72
 Vervangen Serxho Ujka
Ingevallen Stavros Gavriel
71
  Gele kaart voor Mauricio Benítez
67
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
Janssen raakte de bal met zijn hand na een aanname met het bovenbeen. Verbeke is wel heel streng maar keurt het doelpunt af
64
 Doelpunt van Vincent Janssen (Zeno Van Den Bosch)
De lange pass van Van Den Bosch wordt nog nipt aangeraakt waardoor Vincent Janssen na een goede aanname voor Gabriel verschijnt. Janssen aarzelt niet, kapt zich naar rechts en legt de bal dan in het lege doel
61
 Vervangen Marwan Al-Sahafi
Ingevallen Gerard Vandeplas
61
 Vervangen Christopher Scott
Ingevallen Daam Foulon
60

Goal 		Doelpunt van Gyrano Kerk
Het is een wedstrijd die gewonnen zal worden op efficiëntie en daarin toont Antwerp zich ijzersterk! Janssen trapt eerst nog spectaculair tegen de lat maar Kerk is goed gevolgd en kopt zonder twijfelen de rebound in doel
59
 Janssen breng spectaculair redding
Een vrije trap kan niet ontzet worden bij Antwerp. Ementa zet de bal nog eens voor doel maar Janssen brengt knap redding met een omhaal voor de neus van Paugain
57
 Een kansenfestival is deze tweede helft voorlopig niet. Maar de eerste begon ook niet zo en werd uiteindelijk nog wel een aangenaam schouwstuk
55
 Zulte Waregem doet het kort met een vrije trap en legt af tot bij Erenbjerg maar die trapt wild over
50
 De gevoelstemperatuur ligt ruim onder het vriespunt maar de supporters proberen de sfeer erin te houden zoals we hen kennen op de Bosuil
46
 Kouyaté had niet zijn eenvoudigste partij tegen Ementa en dat zag ook Oosting. Verstraeten is erop gekomen in zijn plaats
46
 Vervangen Kiki Kouyaté
Ingevallen Andreas Verstraeten


Scheidsrechter 		Rust


45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
43

Goal 		Doelpunt van Vincent Janssen (Gyrano Kerk)
Zulte Waregem zal zich de gemiste kansen nog beklagen want op slag van rust wordt het 1-1! Kerk zet de actie goed in op links en trekt de bal dan goed terug tot bij Janssen die zulke kansen niet laat liggen en de gelijkmaker scoort
42
 Opnieuw Nozawa
Ditmaal niet via een omschakeling maar wel op een corner. Lofolomo rukt zich vrij aan de kleine rechthoek en kopt naar beneden maar centraal in de handen van Nozawa. Opnieuw komt Antwerp goed weg
36
 In de omschakeling gaat het zo snel bij Zulte Waregem dat Antwerp het echt niet goed weet. Ook nu levert de verre inworp niets op, ditmaal omdat Kerk niet tot afwerken komt. En vliegensvlug gaat het naar de overkant waar Kouyaté nu wel vol op de bal tackelt
34
 Ake laat 0-2 liggen
Antwerp laat zich opnieuw helemaal ringeloren. Kouyaté verslikt zich in de diepe pass richting Aké waardoor die alleen richting Nozawa kan gaan. Die tikt de bal net te ver en probeert dan rond Nozawa te lopen maar de Japanse doelman strekt zich en kan toch nog redding brengen
32
 De duels tussen Ementa en Kouyaté zijn pittig en die eerste haalt het vaker wel dan niet, ook nu. Uiteindelijk komt de bal tot bij Paugain op rechts die een goede voorzet aflevert, Bozhinov ontzet
28

Goal 		Doelpunt van Jeppe Erenbjerg (Serxho Ujka)
En deze telt wel! Na een verre ingooi countert Zulte Waregem pijlsnel. Erenbjerg met de perfecte looplijn om het straatje ingestuurd te worden. Hij faalt niet oog in oog met Nozawa
25
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
Hier komt Antwerp enorm goed weg. Als waarschuwing kan het tellen
24
 De VAR is het doelpunt aan het checken...
Aké liep mooi diep en de pass van Paugain op zijn ploegmaat mocht er zijn maar liep Aké buitenspel? De VAR checkt het...
23
 Doelpunt van Anosike Ementa
Nozawa brengt eerst nog redding op de doorgebroken Aké maar is kansloos op de rebound van Ementa die het snelste reageert
21
 Nozawa redt de meubelen
Opnieuw Essevee. Claes legt af tot bij Erenbjerg aan de rand van de 16. Die wilt Nozawa tegenvoets vloeren met een lage plaatsbal maar Nozawa laat zich niet verrassen en glijdt de bal uit zijn doel
20
 Het is met de steun van de supportersgroepen na de twaalfde minuut niet de thuisploeg die er beter uitkomt maar wel de bezoekers. Zulte Waregem combineert mooi via Erenbjerg en Ementa. Die laatste komt tot een schot vanuit een schuine hoek maar vindt nog een Antwerps been onderweg
17
 Kouyate keert terug
Erenbjerg loopt de 16 in met een botsende bal en komt daardoor net niet uit met zijn passen om af te werken. Kouyate komt vanuit zijn rug wel net op tijd terug om te ontzetten
17
 Nozawa bezorgt zijn verdediging niet voor de eerste keer dit seizoen bijna een hartverzakking met een slechte terugspeelbal maar gelukkig voor hem loopt het niet fout af
16
 Vervangen Laurent Lemoine
Ingevallen Benoit De Jaegere
14
 Bezoekend kapitein Lemoine is gaan zitten en moet wellicht gewisseld worden, een aderlating voor Essevee
11
 Een eerste keer dat Zulte Waregem voor een half kansje zorgt. Soglo zet de bal voor richting tweede paal waar Paugain nog wel richting bal glijdt maar geen richting meer kan geven
7
 Een uitstekende loopactie van Somers leidt nieuw gevaar in voor Antwerp maar de voorzet van de wingback vindt geen ploegmaat. Het wordt wel een corner voor Antwerp
5
 Scott probeert tussen twee Essevee-spelers richting 16 te dribbelen maar slaagt daar niet in. Hij wilt nog wel een fout uitlokken maar dat lukt hem ook niet
3
 Paugain bleef toch wel even liggen en dat is niet zonder reden op een ijskoude grasmat
1
 Antwerp begint meteen gretig aan de partij. Janssen doet dat net iets te gretig met een tackle op Paugain. Later in de wedstrijd is dit misschien wel een gele kaart, nu komt Janssen er vanaf met een waarschuwing van scheidsrechter Verbeke
1
 Antwerp - Zulte Waregem: 0-0
Antwerp (Antwerp - Zulte Waregem)
Antwerp: Taishi Brandon Nozawa - Zeno Van Den Bosch - Kiki Kouyaté - Rosen Bozhinov - Thibo Somers - Xander Dierckx - Mauricio Benítez - Christopher Scott - Marwan Al-Sahafi - Vincent Janssen - Gyrano Kerk
Bank: Yuto Tsunashima - Daam Foulon - Anthony Valencia - Yannick Thoelen - Semm Renders - Andreas Verstraeten - Farouck Adekami - Mahamadou Diawara - Gerard Vandeplas

Zulte Waregem (Antwerp - Zulte Waregem)
Zulte Waregem: Brent Gabriel - Enrique Lofolomo - Laurent Lemoine - Jakob Kiilerich - Wilguens Paugain - Serxho Ujka - Thomas Claes - Emran Soglo - Jeppe Erenbjerg - Anosike Ementa - Marley Ake
Bank: Louis Bostyn - Nikola Mituljikic - Jelle Vossen - Stavros Gavriel - Benoit Nyssen - Tobias Hedl - Benoit De Jaegere - Tuur Dierckx - Yannick Cappelle - Siebe van Keymolen
Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

Zulte Waregem krijgt zware klap te verwerken tijdens wedstrijd tegen Antwerp

14:00

Zulte Waregem begon rustig aan het duel met Antwerp, maar kreeg al snel een zware klap te verwerken. Een vroege blessure zorgde voor onrust bij Essevee en zette meteen een ...
Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 6.2 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/30 (16.7%)
Van Den Bosch Zeno 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 28/38 (73.7%)
Kouyaté Kiki 45' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
Bozhinov Rosen 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 37/44 (84.1%)
Somers Thibo 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Dierckx Xander 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
Benítez Mauricio   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 15/22 (68.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Scott Christopher 61' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/30 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Al-Sahafi Marwan 61' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/14 (71.4%)
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Janssen Vincent 90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Kerk GyranoA 90' 8.5 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Bank
Tsunashima Yuto 0'  
Foulon Daam 29' 6.3 -
Valencia Anthony 0'  
Thoelen Yannick 0'  
Renders Semm 0'  
Verstraeten Andreas 45' 6.5 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Adekami Farouck 0'  
Diawara Mahamadou 0'  
Vandeplas Gerard 29' 6.5 -
Zulte Waregem Zulte Waregem
Gabriel Brent 90' 5.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/19 (31.6%)
Lofolomo Enrique 90' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/38 (71.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/13 (23.1%)
Lemoine Laurent 16' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 8/9 (88.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Kiilerich Jakob 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
Paugain Wilguens 72' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Ujka Serxho A 72' 6.7 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Claes Thomas 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/2 (100%)
Soglo Emran 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/35 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Erenbjerg Jeppe 90' 7.9 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Ementa Anosike 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 17/28 (60.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Ake Marley 90' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Bostyn Louis 0'  
Mituljikic Nikola 0'  
Vossen Jelle 0'  
Gavriel Stavros 18' 6.1 -
Nyssen Benoit 18' 6.4 -
Hedl Tobias 0'  
De Jaegere Benoit 74' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 20/24 (83.3%)
Dierckx Tuur 0'  
Cappelle Yannick 0'  
van Keymolen Siebe 0'  

Vooraf

LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?
LIVE: Sluit Antwerp het jaar nog af in top 6 of pakt Zulte Waregem nog eens uit?
De laatste van 2025 en dan enkele weken rust, dat is het programma voor de eersteklassers na Kerstmis. In dat laatste duel van 2025 kijken Antwerp en Zulte Waregem elkaar in de ogen voor een duel op de Bosuil. Wie pakt de drie punten?

Antwerp in goede reeks

Twee maanden geleden was er voor dit duel geen echte favoriet aan te duiden maar na een zeer sterke reeks van Antwerp is de Great Old zaterdagmiddag wel de favoriet in het duel tegen promovendus Zulte Waregem. Ondertussen is de laatste nederlaag van Antwerp al 6 wedstrijden geleden, de zwanenzang van Stef Wils tegen Dender.

Vervolgens won Antwerp van Club Brugge, Racing Genk en KAA Gent in de competitie, werd STVV uitgeschakeld in de beker en werd er 2-2 gelijkgespeeld tegen Anderlecht. Antwerp is dus helemaal terug, samen met tribune 2 op de Bosuil.

Zulte Waregem in slechte reeks

De laatste competitiezege van Zulte Waregem dateert dan weer van even geleden. Op 19 oktober werd er mooi met 4-1 gewonnen van KAA Gent. Ondertussen doet Essevee het al 7 wedstrijden op rij zonder zege in de competitie met maar liefst 5 gelijke spelen uit die 7 duels.

Door die reeks is Zulte Waregem in het klassement teruggezakt naar de 12e plaats in het klassement. Ze staan nog 4 punten boven de gevarenzone maar moeten wel meer punten pakken als ze zich geen zorgen willen maken op de laatste speeldagen van dit seizoen want de vier ploegen boven hen pakten de voorbije 5 wedstrijden allemaal meer punten dan de troepen van Sven Vandenbroeck.

Klassement 

Een zege zou Zulte Waregem dan weer naar plek 7 in het klassement katapulteren, om maar te tonen hoe dicht het allemaal op elkaar zit in de Jupiler Pro League tussen plaats 6 en 12. Want als Antwerp, momenteel 8e, straks de punten thuis houdt, hijsen ze zich naast Standard op plaats 6. En wie had dat verwacht een maand geleden?

 

Jupiler Pro League

 Speeldag 20
KRC Genk KRC Genk 3-5 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-1 Union SG Union SG
Standard Standard 1-2 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 1-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
La Louvière La Louvière 16:00 OH Leuven OH Leuven
KV Mechelen KV Mechelen 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH
KAA Gent KAA Gent 20:45 Westerlo Westerlo
