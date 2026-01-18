LIVE: Dender en Antwerp op zoek naar doelpunten

20

Antwerp mist precisie in de acties. Het gaat wat op en neer, maar zonder grote kansen.



17

Daar roert Toshevski zich andermaal, maar tot een echt schot komt hij niet.



14

Veel is er niet te zien in deze eerste helft voorlopig. Daarvoor gaat het te slordig allemaal.



11

Toshevski bijna bij de bal, maar het wordt niets.



9

Dender probeert wel wat aan te dringen, maar meer dan een plukbal voor Nozawa levert dat niet op.



6

Antwerp neemt de match meteen in handen, maar het levert weinig op vooralsnog. De voorzetten komen nog niet aan.



3

Vrije trap voor Antwerp. Janssen in de muur.



1

De bal rolt in Denderleeuw!



15:58

Mauricio Benitez zou dan toch nog vervangen worden na een blessure bij de opwarming. Dennis Praet zo in de basiself? We gaan het zien!

