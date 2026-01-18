Datum: 18/01/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 21

LIVE: Dender en Antwerp op zoek naar doelpunten

Hekkensluiter Dender zag Cercle Brugge wat verder wegkruipen en heeft dus zelf ook opnieuw punten nodig. Dan maar winnen tegen ploeg in vorm Antwerp? Coach Oosting kiest daar voor dezelfde elf namen, bij Dender staat Gauthier Gallon als nieuwe doelman opnieuw onder de lat. Volg het hier LIVE!

Tijd   22' 32" 
20
 Antwerp mist precisie in de acties. Het gaat wat op en neer, maar zonder grote kansen.
17
 Daar roert Toshevski zich andermaal, maar tot een echt schot komt hij niet.
14
 Veel is er niet te zien in deze eerste helft voorlopig. Daarvoor gaat het te slordig allemaal.
11
 Toshevski bijna bij de bal, maar het wordt niets.
9
 Dender probeert wel wat aan te dringen, maar meer dan een plukbal voor Nozawa levert dat niet op.
6
 Antwerp neemt de match meteen in handen, maar het levert weinig op vooralsnog. De voorzetten komen nog niet aan.
3
 Vrije trap voor Antwerp. Janssen in de muur.
1
 De bal rolt in Denderleeuw!
15:58
 Mauricio Benitez zou dan toch nog vervangen worden na een blessure bij de opwarming. Dennis Praet zo in de basiself? We gaan het zien!

Vooraf
FCV Dender EH FCV Dender EH
Gallon Gauthier 6.9  
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
Goncalves Bryan 6.6  
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Cools Kobe 6.4  
Marijnissen Luc 6.5  
Ferraro Fabio 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Viltard Malcolm 6.6  
Mbamba Noah 6.1  
Sambu Marsoni 7.0  
Kvet Roman 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Nsimba Bruny 6.7  
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Toshevski David 6.3  
Bank
Fortin Louis  
Koton Krzysztof  
Rodes Nathan  
Attah Kadiri Jordan  
Acquah Desmond  
Jahanbakhsh Alireza  
Daali Amine  
Moutha-Sebtaoui Nail  
Berte Mohamed  
 

Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 6.9  
Tsunashima Yuto 6.7  
  • Nauwkeurige passes: 8/8 (100%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
Kouyaté Kiki 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
Van Den Bosch Zeno 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Scott Christopher 6.4  
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Dierckx Xander 6.4  
Praet Dennis 6.6  
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Somers Thibo 6.8  
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Sleutelpasses: 1
Al-Sahafi Marwan 6.3  
  • Nauwkeurige passes: 5/7 (71.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Janssen Vincent 6.5  
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Kerk Gyrano 6.1  
Bank
Foulon Daam  
Babadi Isaac  
Valencia Anthony  
Thoelen Yannick  
Renders Semm  
Urinboev Mukhammadali  
Verstraeten Andreas  
Vandeplas Gerard  

Jupiler Pro League

 Speeldag 21
Club Brugge Club Brugge 2-3 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 KRC Genk KRC Genk
Westerlo Westerlo 0-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
Union SG Union SG 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 4-2 Anderlecht Anderlecht
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 OH Leuven OH Leuven
