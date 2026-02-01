LIVE: Ikwuemesi kopt OHL op een dubbele voorsprong!

OH Leuven: Tobe Leysen - Takahiro Akimoto - Noë Dussenne - Ewoud Pletinckx - Henok Teklab - Lukasz Lakomy - Siebe Schrijvers - Óscar Gil Regaño - Youssef Maziz - Thibaud Verlinden - Chukwubuikem Ikwuemesi

Bank: Liam McCalinney - Birger Verstraete - Takuma Ominami - Wouter George - Abdoul Karim Traoré - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Sory Kaba - Owen Jochmans - Theo Radelet - Davis Opoku



KV Mechelen: Nacho Miras - Jose Marsa - Redouane Halhal - Tommy St. Jago - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Maxim Kireev - Mathis Servais - Myron van Brederode - Bouke Boersma - Kerim Mrabti

Bank: Mory Konaté - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Keano Vanrafelghem - Bill Antonio - Massimo Decoene