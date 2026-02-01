LIVE: Ikwuemesi kopt OHL op een dubbele voorsprong!
Op de 23ste speeldag gaat KV Mechelen op bezoek bij OH Leuven op zoek naar drie punten en een plaats in de top zes. In Leuven zijn alle punten welkom om de Relegation play-offs te vermijden. Mazzu start met dezelfde elf als tegen Union. Bij KV Mechelen staat de nieuwe Boersma meteen aan de aftrap.
57' 43"
|
|
Leysen Tobe
|
| 7.61
Tobe Leysen @ OH Leuven - KV Mechelen7.61
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|3
| Weggebokst
|1
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|10/17 (58.8%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/16 (31.3%)
| Balverliezen
|7
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 3
- Weggebokst: 1
- Geslaagde plukballen: 0
- Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
|
Akimoto Takahiro
|
| 7.05
Takahiro Akimoto @ OH Leuven - KV Mechelen7.05
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/19 (78.9%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|3/7 (42.9%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
- Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
|
Dussenne Noë
|
| 7.13
Noë Dussenne @ OH Leuven - KV Mechelen7.13
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|43
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|1
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|25/29 (86.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|5/10 (50%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
- Schoten op doel: 0/1
|
Pletinckx Ewoud
|
| 7.25
Ewoud Pletinckx @ OH Leuven - KV Mechelen7.25
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/25 (80%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/3 (0%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
|
Teklab Henok
|
| 6.24
Henok Teklab @ OH Leuven - KV Mechelen6.24
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|11/21 (52.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/4 (0%)
| Balverliezen
|14
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 11/21 (52.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
|
Lakomy Lukasz
|
| 6.01
Lukasz Lakomy @ OH Leuven - KV Mechelen6.01
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|17/26 (65.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/3 (33.3%)
| Balverliezen
|14
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
|
Schrijvers Siebe
⚽
|
| 6.84
Siebe Schrijvers @ OH Leuven - KV Mechelen6.84
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|1
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|2
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/22 (72.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Penalty: 1
- Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
- Schoten op doel: 1/1
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Gil Regaño Óscar
|
| 6.89
Óscar Gil Regaño @ OH Leuven - KV Mechelen6.89
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/11 (72.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
|
Maziz Youssef
|
| 7.4
Youssef Maziz @ OH Leuven - KV Mechelen7.4
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|3
| Schoten op doel
|1
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/1 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/28 (71.4%)
| Sleutelpasses
|3
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|3/4 (75%)
| Nauwkeurige lange ballen
|1/4 (25%)
| Balverliezen
|14
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
- Sleutelpasses: 3
- Schoten op doel: 1/3
- Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
|
Verlinden Thibaud
|
| 6.88
Thibaud Verlinden @ OH Leuven - KV Mechelen6.88
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/1 (100%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/15 (86.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|6/6 (100%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
- Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
- Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
|
Ikwuemesi Chukwubuikem
⚽
|
| 7.64
Chukwubuikem Ikwuemesi @ OH Leuven - KV Mechelen7.64
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|1
| Penalty (goals)
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|1/3 (33.3%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|7/10 (70%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|3
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|12
|
|
Meer statistieken
- Goals: 1
- Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 2/2
- Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
|Bank
|
McCalinney Liam
|
|
|
|
|
Verstraete Birger
|
|
|
|
|
Ominami Takuma
A
|
| 7.22
Takuma Ominami @ OH Leuven - KV Mechelen7.22
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|14
| Goals
|0
| Assists
|1
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|3/4 (75%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|1
|
|
Meer statistieken
- Assists: 1
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
|
George Wouter
|
|
|
|
|
Karim Traoré Abdoul
|
|
|
|
|
Maertens Mathieu
|
|
|
|
|
Nyakossi Roggerio
|
|
|
|
|
Kaba Sory
|
|
|
|
|
Jochmans Owen
|
|
|
|
|
Radelet Theo
|
|
|
|
|
Opoku Davis
|
|
|
|
|
|
|
Miras Nacho
|
| 5.86
Nacho Miras @ OH Leuven - KV Mechelen5.86
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Keepen
| Reddingen
|2
| Weggebokst
|0
| Uitgekomen
|0/0
| Geslaagde plukballen
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|8/12 (66.7%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|4/8 (50%)
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Reddingen: 2
- Weggebokst: 0
- Geslaagde plukballen: 0
|
Marsa Jose
|
| 6.05
Jose Marsa @ OH Leuven - KV Mechelen6.05
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|56
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|3
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|23/27 (85.2%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|6
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Halhal Redouane
|
| 6.25
Redouane Halhal @ OH Leuven - KV Mechelen6.25
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|2
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|3
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
1 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|20/23 (87%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|3
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
- Schoten op doel: 0/1
|
St. Jago Tommy
|
| 6.2
Tommy St. Jago @ OH Leuven - KV Mechelen6.2
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|3
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|4
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|26/32 (81.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/1 (0%)
| Balverliezen
|8
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
|
Koudou Therence
|
| 5.3
Therence Koudou @ OH Leuven - KV Mechelen5.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|0/2 (0%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|16/27 (59.3%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|1/2 (50%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|16
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 16/27 (59.3%)
- Sleutelpasses: 1
- Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Hammar Fredrik
|
| 5.65
Fredrik Hammar @ OH Leuven - KV Mechelen5.65
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|2
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/16 (81.3%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|4
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
|
Kireev Maxim
|
| 6.39
Maxim Kireev @ OH Leuven - KV Mechelen6.39
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|56
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|1
| Discipline
| Fouten
|1
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/4 (50%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|18/22 (81.8%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|2
| Nauwkeurige voorzetten
|0/3 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|2/2 (100%)
| Balverliezen
|14
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
- Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
- Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
|
Servais Mathis
|
| 6.05
Mathis Servais @ OH Leuven - KV Mechelen6.05
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|1
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Succesvolle dribbels
|2/3 (66.7%)
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|15/21 (71.4%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|1/4 (25%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/5 (0%)
| Balverliezen
|10
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
- Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
- Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
|
van Brederode Myron
|
| 6.61
Myron van Brederode @ OH Leuven - KV Mechelen6.61
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|1
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|2
| Schoten op doel
|2
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|14/17 (82.4%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|1
| Nauwkeurige voorzetten
|0/1 (0%)
| Nauwkeurige lange ballen
|0/2 (0%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
- Schoten op doel: 2/2
- Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
|
Boersma Bouke
|
|
|
|
|
Mrabti Kerim
|
| 6.65
Kerim Mrabti @ OH Leuven - KV Mechelen6.65
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|57
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|1
| Intercepties
|1
| Opruimacties
|2
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|1
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Doelpunten uit vrije trap
|0/1
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|13/17 (76.5%)
| Sleutelpasses
|1
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|2/3 (66.7%)
| Balverliezen
|5
|
|
Meer statistieken
- Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
- Sleutelpasses: 1
- Schoten op doel: 0/1
- Doelpunten uit vrije trap: 0/1
|Bank
|
Konaté Mory
|
|
|
|
|
Bafdili Bilal
|
|
|
|
|
Bandé Hassane
|
|
|
|
|
Raman Benito
|
|
|
|
|
Van Ingelgom Tijn
|
|
|
|
|
Truyf Ian
|
|
|
|
|
Struyf Ian
|
|
|
|
|
Vanrafelghem Keano
|
| 6.3
Keano Vanrafelghem @ OH Leuven - KV Mechelen6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|1
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Antonio Bill
|
| 6.3
Bill Antonio @ OH Leuven - KV Mechelen6.3
| Belangrijkste
| Gespeelde minuten
|1
| Goals
|0
| Assists
|0
| Verdediging
| Tackles
|0
| Intercepties
|0
| Opruimacties
|0
| Geblokkeerde schoten
|0
| Discipline
| Fouten
|0
| Fouten ondergaan
|0
| Buitenspel
|0
|
Geel /
Rood
|
0 / 0
| Aanval
| Totaal schoten
|0
| Schoten op doel
|0
| Schoten op doelkader
|0
| Spelmaken
| Nauwkeurige passes
|1/1 (100%)
| Sleutelpasses
|0
| Onderschepte passes
|0
| Nauwkeurige voorzetten
|0/0
| Nauwkeurige lange ballen
|0/0
| Balverliezen
|0
|
|
Meer statistieken
|
Decoene Massimo
|
|
|
|