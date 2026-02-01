Datum: 01/02/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 23

LIVE: Ikwuemesi kopt OHL op een dubbele voorsprong!

Op de 23ste speeldag gaat KV Mechelen op bezoek bij OH Leuven op zoek naar drie punten en een plaats in de top zes. In Leuven zijn alle punten welkom om de Relegation play-offs te vermijden. Mazzu start met dezelfde elf als tegen Union. Bij KV Mechelen staat de nieuwe Boersma meteen aan de aftrap.

Tijd   57' 43" 
57
  Gele kaart voor Therence Koudou
56
 Vervangen Jose Marsa
Ingevallen Bill Antonio
56
 Vervangen Maxim Kireev
Ingevallen Keano Vanrafelghem
56
 Vanderbiest grijpt in met een dubbele wissel. Kan KV Mechelen het tij nog keren?
52
 2-0!
Pletinckx kopt een hoekschop van Maziz aan de eerste paal door richting de tweede. Daar loopt Ikwuemesi de bal met het hoofd via het aluminium in doel!
52

Goal 		Doelpunt van Chukwubuikem Ikwuemesi (Takuma Ominami)
49
 Botsing tussen Gil en Servais. Die laatste kopt onopzettelijk tegen het achterhoofd van Gil in plaats van tegen de bal.
47
  Gele kaart voor Redouane Halhal
46
 De bal rolt opnieuw in Leuven!


Scheidsrechter 		Rust


45+5
 Redding van Miras!
De kopbal van Pletinckx gaat via het lichaam van Ikwuemesi richting doel. Daar stat Miras alert te keepen en haalt de bal met een goede redding uit doel.
45+4
  Gele kaart voor Lukasz Lakomy
Lakomy hangt heel even aan de schouder van Marsa. Genoeg voor geel oordeelt Visser.
45
 We krijgen 5 minuten blessuretijd.
43
 Vervangen Noë Dussenne
Ingevallen Takuma Ominami
41
 Dussenne wordt tegen de grond gewerkt. Hij komt slecht neer op de schouder en kan niet meer verder...
35
  Gele kaart voor Thibaud Verlinden
33
 OHL op voorsprong!
De VAR riep Visser nog even naar het scherm maar die bleef toch bij zijn beslissing, al is het wel een heel lichte overtreding. Schrijvers zet de elfmeter feilloos om.
33

Goal 		Doelpunt van Siebe Schrijvers (Penalty)
32

Penalty 		Penalty voor OH Leuven
32
 De VAR volgt de beslissing van de scheidsrechter. We krijgen een penalty!
29
 De VAR is de penalty aan het checken...
28
  Gele kaart voor Jose Marsa
28
 Visser wijst resoluut naar de stip. Een kleine trekfout in het strafschopgebied is genoeg voor een elfmeter volgens Visser...
28
 Penalty voor OH Leuven
21
 Gil gaat makkelijk voorbij Marsa. Zijn voorzet vliegt voorbij iedereen en komt bij Maziz terecht aan de tweede paal. Zijn schot is te onbesuisd en de bal gaat naast.
15
 Dubbele redding van Leysen!
Daar is KV Mechelen voor het eerst! Leysen gaat goed plat op een schot van van Brederode. Boersma is er als de kippen bij om de tweede bal tegen de touwen te werken maar Leysen gooit zich opnieuw goed voor de bal!
14
 OHL is de gevaarlijkste ploeg in de openingsminuten. De middenvelder snijdt een voorzet goed aan maar daar is zelfs Dussenne net niet groot genoeg om de bal te kunnen raken. Bovendien stond de hij ook buitenspel.
11
 OHL combineert goed. De bal gaat via Teklab naar Maziz die het leer tussendoor naar Ikwuemesi wil spelen om de spits alleen voor doel te zetten, maar de bal is net te ver.
10
 Mrabti schuwt het defensieve werk niet. De aanvaller haalt Gil goed terug met een knappe inspanning.
7
 Leysen moet even met de vingertoppen tussenkomen op een voorzet van Mrabti. Te weinig om dit al het eerste gevaar van de wedstrijd te noemen.
1
 Visser fluit de wedstrijd op gang!
1
 OH Leuven - KV Mechelen: 0-0
OH Leuven (OH Leuven - KV Mechelen)
OH Leuven: Tobe Leysen - Takahiro Akimoto - Noë Dussenne - Ewoud Pletinckx - Henok Teklab - Lukasz Lakomy - Siebe Schrijvers - Óscar Gil Regaño - Youssef Maziz - Thibaud Verlinden - Chukwubuikem Ikwuemesi
Bank: Liam McCalinney - Birger Verstraete - Takuma Ominami - Wouter George - Abdoul Karim Traoré - Mathieu Maertens - Roggerio Nyakossi - Sory Kaba - Owen Jochmans - Theo Radelet - Davis Opoku

KV Mechelen (OH Leuven - KV Mechelen)
KV Mechelen: Nacho Miras - Jose Marsa - Redouane Halhal - Tommy St. Jago - Therence Koudou - Fredrik Hammar - Maxim Kireev - Mathis Servais - Myron van Brederode - Bouke Boersma - Kerim Mrabti
Bank: Mory Konaté - Bilal Bafdili - Hassane Bandé - Benito Raman - Tijn Van Ingelgom - Ian Truyf - Ian Struyf - Keano Vanrafelghem - Bill Antonio - Massimo Decoene

OH Leuven OH Leuven
Leysen Tobe 7.61  
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/16 (31.3%)
Akimoto Takahiro 7.05  
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Dussenne Noë 7.13  
  • Nauwkeurige passes: 25/29 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Pletinckx Ewoud 7.25  
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Teklab Henok 6.24  
  • Nauwkeurige passes: 11/21 (52.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/4 (0%)
Lakomy Lukasz   6.01  
  • Nauwkeurige passes: 17/26 (65.4%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Schrijvers Siebe 6.84  
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Gil Regaño Óscar 6.89  
  • Nauwkeurige passes: 8/11 (72.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Maziz Youssef 7.4  
  • Nauwkeurige passes: 20/28 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Verlinden Thibaud   6.88  
  • Nauwkeurige passes: 13/15 (86.7%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/6 (100%)
Ikwuemesi Chukwubuikem 7.64  
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 2/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
McCalinney Liam  
Verstraete Birger  
Ominami Takuma A 7.22  
  • Assists: 1
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
George Wouter  
Karim Traoré Abdoul  
Maertens Mathieu  
Nyakossi Roggerio  
Kaba Sory  
Jochmans Owen  
Radelet Theo  
Opoku Davis  
 

KV Mechelen KV Mechelen
Miras Nacho 5.86  
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Marsa Jose   6.05  
  • Nauwkeurige passes: 23/27 (85.2%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Halhal Redouane   6.25  
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/1
St. Jago Tommy 6.2  
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
Koudou Therence 5.3  
  • Nauwkeurige passes: 16/27 (59.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Hammar Fredrik 5.65  
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
Kireev Maxim 6.39  
  • Nauwkeurige passes: 18/22 (81.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Servais Mathis 6.05  
  • Nauwkeurige passes: 15/21 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/5 (0%)
van Brederode Myron 6.61  
  • Nauwkeurige passes: 14/17 (82.4%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Boersma Bouke  
Mrabti Kerim 6.65  
  • Nauwkeurige passes: 13/17 (76.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Bank
Konaté Mory  
Bafdili Bilal  
Bandé Hassane  
Raman Benito  
Van Ingelgom Tijn  
Truyf Ian  
Struyf Ian  
Vanrafelghem Keano 6.3  
Antonio Bill 6.3  
Decoene Massimo  

Jupiler Pro League

 Speeldag 23
