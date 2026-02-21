Volg FCV Dender EH - STVV live op Voetbalkrant.com vanaf 16:00.
-
Datum: 21/02/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 26
LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?
LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?
Foto: © photonews

Vanmiddag om 16u trappen FCV Dender EH en Sint-Truidense VV de zaterdag in de Jupiler Pro League op gang. Voor de Kanaries is het een belangrijke verplaatsing in de strijd om de Play-Offs, terwijl Dender vecht voor zijn overleven in eerste klasse.

STVV krijgt de kans om — voorlopig althans — naar de leidersplaats te springen, aangezien Union Saint-Gilloise later op de dag pas in actie komt. Dan moet het wel winnen op het Dender Football Complex, geen evidente opdracht gezien het verleden.

De statistieken spreken immers niet in het voordeel van de Truienaars. In competitieverband kon STVV nog nooit punten pakken op bezoek bij Dender. Vorig seizoen werd het 2-1-verlies, in 2007 1-0. De 2-0-zege eerder dit seizoen op Stayen was dan weer de eerste competitieoverwinning ooit tegen Dender.

Levensbelangrijk voor Dender

Voor de thuisploeg staat er minstens evenveel op het spel. Dender bengelt onderin en heeft elk punt nodig in de degradatiestrijd. Na drie nederlagen op rij snakken de blauwhemden naar een resultaat om opnieuw vertrouwen te tanken.

Bij STVV keert Arbnor Muja terug uit schorsing. De kans is groot dat coach Wouter Vrancken hem meteen weer in de basis zet, ondanks de zes op zes tijdens zijn afwezigheid. Zijn snelheid en diepgang kunnen cruciaal zijn tegen een compact Dender.


Vice-aanvoerder Visar Musliu blijft out met een liesblessure. STVV hoopt hem volgende week tegen Royal Antwerp FC of nadien tegen Cercle Brugge opnieuw te kunnen inzetten. Eerst wacht echter Dender, waar STVV komaf wil maken met een hardnekkige negatieve traditie.

Prono FCV Dender EH - STVV

Gelijk
STVV wint
FCV Dender EH FCV Dender EH wint Gelijk STVV STVV wint
3.96% 10.43% 85.61%
Populairste
1-2
(93x)		 0-2
(58x)		 1-3
(49x)

Vergelijking FCV Dender EH - STVV

Positie

16
2

Punten

17
51

Gewonnen

3
16

Verloren

14
6

Gescoorde doelpunten

20
40

Doelpunten tegen

40
28

Gele kaarten

51
49

Rode kaarten

4
2

Onderlinge duels gewonnen

3
1
2
08/08 20:45 STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
08/02 18:15 FCV Dender EH FCV Dender EH 2-1 STVV STVV
17/08 18:15 STVV STVV 3-3 FCV Dender EH FCV Dender EH
16/02 20:00 STVV STVV 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
01/09 20:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 1-0 STVV STVV
11/11 14:00 FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 STVV STVV
"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

"Onderschat dat niet": Joedrick Pupe legt uit waarom hij nog geen minuten pakte bij STVV

20/02

Hij leek op weg naar de Challenger Pro League, maar uiteindelijk landde Joedrick Pupe deze winter bij STVV. Al kwam hij daar nog niet tot spelen toe.

Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

Grote vraagtekens over zijn toekomst bij STVV? Vrancken doet opvallende uitspraak

20/02

Wouter Vrancken zorgt met STVV dit seizoen voor één van de verrassingen in de Jupiler Pro League. De Kanaries staan op de tweede plek, tussen Union SG en Club Brugge.

Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

Stijn Vreven zwaar onder de indruk van JPL-club: "Het is echt ongelooflijk wat daar dit seizoen gebeurt"

06:15

STVV blijft verbazen in de Jupiler Pro League. De Truienaars zijn al zeker van de Champions' Play-offs en maken indruk met hun sterke remonte-mentaliteit en indrukwekkende ...

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

LIVE: Leidersplaats voor STVV of kruipt Dender stilletjes nog uit degradatiemoeras?

12:25

Vanmiddag om 16u trappen FCV Dender EH en Sint-Truidense VV de zaterdag in de Jupiler Pro League op gang. Voor de Kanaries is het een belangrijke verplaatsing in de strijd ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 26
KAA Gent KAA Gent 0-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
FCV Dender EH FCV Dender EH 16:00 STVV STVV
Club Brugge Club Brugge 18:15 OH Leuven OH Leuven
Union SG Union SG 20:45 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 22/02 Standard Standard
La Louvière La Louvière 22/02 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 22/02 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 22/02 Charleroi Charleroi
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved