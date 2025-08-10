LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard

KRC Genk trekt zondagavond naar Sclessin. Standard zal voor zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen willen knokken, terwijl Genk op zoek gaat naar zijn eerste zege.

Het meest aantrekkelijke affiche in de Jupiler Pro League op zondag is de topper Standard-Genk. Voor beide ploegen staat er toch iets op het spel.

Standard kon afgelopen weekend zijn eerste thuiswedstrijd niet winnen, het werd 1-1 tegen Dender. En dat terwijl de Rouches op hun thuisreputatie willen focussen.

De club uit Luik ziet wel veel spelers terugkeren uit blessure. Adnane Abid, Boli Bolingoli, Ibe Hautekiet en Casper Nielsen zijn er bij. De kans dat Nielsen start is zelfs groot.

KRC Genk zag Daan Heymans uitvallend deze week, wat een flinke domper is. De aanvallende middenvelder mocht de afgelopen weken invallen en hoopte op meer minuten.

De Limburgers pakten 1 op 6 in het seizoensbegin. Coach Thorsten Fink maakt zich absoluut nog geen zorgen, omdat het voetballend wel allemaal goed is. Nu moeten de punten nog volgen.