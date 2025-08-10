Volg Standard - KRC Genk live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.
-
Datum: 10/08/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard
LIVE: Fink gelooft in Genk, maar punten moeten volgen tegen Standard
Foto: © photonews

KRC Genk trekt zondagavond naar Sclessin. Standard zal voor zijn eerste thuisoverwinning van het seizoen willen knokken, terwijl Genk op zoek gaat naar zijn eerste zege.

Het meest aantrekkelijke affiche in de Jupiler Pro League op zondag is de topper Standard-Genk. Voor beide ploegen staat er toch iets op het spel.

Standard kon afgelopen weekend zijn eerste thuiswedstrijd niet winnen, het werd 1-1 tegen Dender. En dat terwijl de Rouches op hun thuisreputatie willen focussen.

De club uit Luik ziet wel veel spelers terugkeren uit blessure. Adnane Abid, Boli Bolingoli, Ibe Hautekiet en Casper Nielsen zijn er bij. De kans dat Nielsen start is zelfs groot.

KRC Genk zag Daan Heymans uitvallend deze week, wat een flinke domper is. De aanvallende middenvelder mocht de afgelopen weken invallen en hoopte op meer minuten.

De Limburgers pakten 1 op 6 in het seizoensbegin. Coach Thorsten Fink maakt zich absoluut nog geen zorgen, omdat het voetballend wel allemaal goed is. Nu moeten de punten nog volgen.

Prono Standard - KRC Genk

Standard wint
Gelijk
KRC Genk wint
Standard Standard wint Gelijk KRC Genk KRC Genk wint
12.88% 32.82% 54.29%
Populairste
1-2
(95x)		 1-1
(88x)		 0-2
(33x)

Vergelijking Standard - KRC Genk

Positie

6
13

Punten

4
1

Gewonnen

1
0

Verloren

0
1

Gescoorde doelpunten

3
2

Doelpunten tegen

1
3

Gele kaarten

4
2

Onderlinge duels gewonnen

33
22
23
14/02 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
28/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/11 20:45 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/04 18:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
31/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
13/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
23/07 20:45 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
23/08 13:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-3 Standard Standard
19/10 18:00 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
19/04 20:30 Standard Standard 1-3 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
28/10 14:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
06/05 18:00 Standard Standard 5-0 KRC Genk KRC Genk
07/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1* Standard Standard
26/11 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
18/12 14:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
05/03 20:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
20/01 20:45 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
15/03 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
18/05 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
11/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
16/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
16/04 20:30 Standard Standard 3-0 KRC Genk KRC Genk
24/02 18:00 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
06/05 18:00 Standard Standard 2-3 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
18/12 14:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
21/07 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
10/04 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
13/02 18:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:45 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
17/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
07/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
05/02 19:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
15/03 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
14/01 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
21/08 19:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
17/03 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
17/10 19:00 Standard Standard 3-3 KRC Genk KRC Genk
16/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Standard Standard
29/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
26/05 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
25/02 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/09 19:00 Standard Standard 3-2 KRC Genk KRC Genk
12/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
14/09 13:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:00 Standard Standard 0-1 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-5 Standard Standard
Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

Spits zoekt uitweg bij Genk: vorig seizoen nog basisspeler, maar nu zelfs niet meer in wedstrijdselectie

08/08 2

Andi Zeqiri probeert deze zomer een nieuwe club te vinden om Genk te verlaten. De Zwitserse aanvaller werd vorig seizoen nog uitgeleend aan Standard Luik, maar keerde na af...

"Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet

"Zwaar ontgoocheld in Fink": Johan Boskamp begrijpt Genk-coach niet

09/08 1

Genk blijft zoeken naar een eerste zege. Na een nipte 1-2-nederlaag bij Club Brugge en 1-1 tegen Antwerp uitte coach Fink kritiek op de tactiek van Antwerp, iets wat Boskam...

KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

KRC Genk trekt met 1 op 6 naar Sclessin: "Maar laat ons geduldig zijn"

09/08 4

KRC Genk reist zondag naar Sclessin voor de derby tegen Standard. Coach Thorsten Fink blijft rustig en benadrukt dat het spelpeil belangrijker is dan de punten in deze fase...

RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

RC Genk razend ambitieus, met hoge verwachtingen van terugkeer smaakmaker als bewijs: "Kwaliteit, rendement en ervaring"

09/08 5

De terugkeer van de smaakmaker van weleer is een feit bij RC Genk. In de Cegeka Arena verwelkomen ze Junya Ito opnieuw.

Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

Imke Courtois stelt twee belangrijke vragen bij Standard, maar ook moneytime voor Genk

09:00

Vandaag staat het duel tussen Standard en Genk op de agenda in de Jupiler Pro League. Beide ploegen hebben de drie punten meer dan nodig.

De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

De grootste ommekeer bij Standard volgens Teklak? "Dat is positief"

10:30 1

Standard wil dit seizoen meer dan ooit een stap vooruit zetten. De komst van Marc Wilmots als sportief directeur is een heel belangrijke schakel in dat proces.

Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

Spits van KRC Genk legt lat bijzonder hoog met dubbele doelstelling

11:30

Hyeon-gyu Oh scoorde op de openingsspeeldag een heel mooie goal tegen Club Brugge. Het is uitkijken of zijn grote doorbraak er dit seizoen komt.

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 2-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 2-3 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 16:00 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 18:30 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 19:15 OH Leuven OH Leuven
