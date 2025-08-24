LIVE: Union heeft werk voor de boeg na de rust!

45

We krijgen 2 minuten blessuretijd.



45

El Hadj met een technisch hoogstandje voor het doel van RAAL, alleen zijn afwerking was een pak minder. Hier zat meer in.



44

Een lange bal naar Florucz, maar de verdediging van RAAL geeft hem geen ademruimte.



37

RAAL doet het gewoon beter dan Union. Die conclusie trekken we na een bijna volledige eerste helft.



33

Een gefrustreerde Rodriguez reageert heel agressief op een speler van RAAL. Hij krijgt geel, ploegmaat Mac-Allister geeft aan dat de spits beter moet nadenken.



33

Gele kaart voor Kevin Rodriguez





32

De thuisploeg speelt écht goed mee. RAAL komt nu ook met enkele offensieve impulsen, na al een halfuur geweldig te verdedigen.



29

Gele kaart voor Owen Maës

Ook Maës gaat op de bon. Hij tackelt op de bal, maar glijdt per ongeluk door en raakt daarbij een Union-speler.



25

La Louvière laat zich niet doen. De landskampioen gaat op zoek naar ruimtes en kansen, al lukt dat maar moeilijk.



20

Lamego wordt verzorgd op het veld. Hij lijkt er weer op te komen, maar echt gezond zag het er niet uit.



15

Hier had Union op voorsprong kunnen staan! Vanhoutte geeft heel mooi mee met Florucz. Die lijkt oog in oog te komen met Peano, maar Lamego pakt uit met een geweldige tackle!



9







8

Gele kaart voor Jordi Liongola

Liongola trapt tegen het been van Castro-Montes. Logische gele kaart.



7

Union SG laat de bal goed rondgaan. De bezoekers gaan op zoek naar ruimtes.



1

We zijn eraan begonnen!



1

La Louvière - Union SG: 0-0



