Datum:
|24/08/2025 18:30
Competitie:
|Jupiler Pro League
Speeldag:
|Speeldag 5
LIVE: Union heeft werk voor de boeg na de rust!
RAAL ontvangt landskampioen Union SG op zondag. De Brusselaars moeten winnen om met STVV op kop te blijven. Pocognoli kiest voor Castro-Montes in de basis.
Rust
Rust
45
We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
El Hadj met een technisch hoogstandje voor het doel van RAAL, alleen zijn afwerking was een pak minder. Hier zat meer in.
44
Een lange bal naar Florucz, maar de verdediging van RAAL geeft hem geen ademruimte.
37
RAAL doet het gewoon beter dan Union. Die conclusie trekken we na een bijna volledige eerste helft.
33
Een gefrustreerde Rodriguez reageert heel agressief op een speler van RAAL. Hij krijgt geel, ploegmaat Mac-Allister geeft aan dat de spits beter moet nadenken.
33
Gele kaart voor Kevin Rodriguez
32
De thuisploeg speelt écht goed mee. RAAL komt nu ook met enkele offensieve impulsen, na al een halfuur geweldig te verdedigen.
29
Gele kaart voor Owen Maës
Ook Maës gaat op de bon. Hij tackelt op de bal, maar glijdt per ongeluk door en raakt daarbij een Union-speler.
25
La Louvière laat zich niet doen. De landskampioen gaat op zoek naar ruimtes en kansen, al lukt dat maar moeilijk.
20
Lamego wordt verzorgd op het veld. Hij lijkt er weer op te komen, maar echt gezond zag het er niet uit.
15
Hier had Union op voorsprong kunnen staan! Vanhoutte geeft heel mooi mee met Florucz. Die lijkt oog in oog te komen met Peano, maar Lamego pakt uit met een geweldige tackle!
9
8
Gele kaart voor Jordi Liongola
Liongola trapt tegen het been van Castro-Montes. Logische gele kaart.
7
Union SG laat de bal goed rondgaan. De bezoekers gaan op zoek naar ruimtes.
1
We zijn eraan begonnen!
1
La Louvière - Union SG: 0-0
La Louvière:
Wagane Faye
- Thierry Lutonda
- Mohamed Yaya Guindo
- Maxime Pau
- Jordi Liongola
- Maxence Maisonneuve
- Sami Lahssaini
- Marcos Hernán Peano
- Djibril Alain Lamego
- Oucasse Mendy
- Owen Maës
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Théo Epailly - Dario Benavides - Matthis Riou - Yllan Okou
Bank: Giorgi Kavlashvili - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Promise David - Marc Giger - Ousseynou Niang - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Cristian Makaté
La Louvière
|Speler
|4
|Faye Wagane
|5
|Lutonda Thierry
|9
|Yaya Guindo Mohamed
|10
|Pau Maxime
|11
|Liongola Jordi
|13
|Maisonneuve Maxence
|15
|Lahssaini Sami
|21
|Peano Marcos Hernán
|25
|Alain Lamego Djibril
|29
|Mendy Oucasse
|98
|Maës Owen
|Bank
|1
|De Schrevel Celestin
|3
|Gillot Nolan
|6
|Beka Beka Alexis
|8
|Gueulette Samuel
|12
|Epailly Théo
|19
|Benavides Dario
|26
|Riou Matthis
|99
|Okou Yllan
Union SG
|Speler
|5
|Mac Allister Kevin
|8
|Zorgane Adem
|10
|Ait El Hadj Anouar
|13
|Rodriguez Kevin
|16
|Burgess Christian
|21
|Castro-Montes Alessio
|24
|Vanhoutte Charles
|25
|Khalaili Anan
|30
|Florucz Raul
|37
|Scherpen Kjell
|48
|Leysen Fedde
|Bank
|Kavlashvili Giorgi
|1
|Chambaere Vic
|3
|Barry Mamadou Thierno
|4
|Rasmussen Mathias
|12
|David Promise
|20
|Giger Marc
|22
|Niang Ousseynou
|23
|Boufal Sofiane
|26
|Sykes Ross
|31
|Makaté Cristian