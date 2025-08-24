Datum: 24/08/2025 18:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 5

LIVE: Union heeft werk voor de boeg na de rust!

RAAL ontvangt landskampioen Union SG op zondag. De Brusselaars moeten winnen om met STVV op kop te blijven. Pocognoli kiest voor Castro-Montes in de basis.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   Rust 
Discussieer live mee!


Scheidsrechter 		Rust


Wat vind je van de match? Laat het weten in de Reacties.
45
 We krijgen 2 minuten blessuretijd.
45
 El Hadj met een technisch hoogstandje voor het doel van RAAL, alleen zijn afwerking was een pak minder. Hier zat meer in.
44
 Een lange bal naar Florucz, maar de verdediging van RAAL geeft hem geen ademruimte.
37
 RAAL doet het gewoon beter dan Union. Die conclusie trekken we na een bijna volledige eerste helft.
33
 Een gefrustreerde Rodriguez reageert heel agressief op een speler van RAAL. Hij krijgt geel, ploegmaat Mac-Allister geeft aan dat de spits beter moet nadenken.
33
  Gele kaart voor Kevin Rodriguez
32
 De thuisploeg speelt écht goed mee. RAAL komt nu ook met enkele offensieve impulsen, na al een halfuur geweldig te verdedigen.
29
  Gele kaart voor Owen Maës
Ook Maës gaat op de bon. Hij tackelt op de bal, maar glijdt per ongeluk door en raakt daarbij een Union-speler.
25
 La Louvière laat zich niet doen. De landskampioen gaat op zoek naar ruimtes en kansen, al lukt dat maar moeilijk.
20
 Lamego wordt verzorgd op het veld. Hij lijkt er weer op te komen, maar echt gezond zag het er niet uit.
15
 Hier had Union op voorsprong kunnen staan! Vanhoutte geeft heel mooi mee met Florucz. Die lijkt oog in oog te komen met Peano, maar Lamego pakt uit met een geweldige tackle!
9
La Louvière - Union SG
8
  Gele kaart voor Jordi Liongola
Liongola trapt tegen het been van Castro-Montes. Logische gele kaart.
7
 Union SG laat de bal goed rondgaan. De bezoekers gaan op zoek naar ruimtes.
1
 We zijn eraan begonnen!
1
 La Louvière - Union SG: 0-0
La Louvière: Wagane Faye - Thierry Lutonda - Mohamed Yaya Guindo - Maxime Pau - Jordi Liongola - Maxence Maisonneuve - Sami Lahssaini - Marcos Hernán Peano - Djibril Alain Lamego - Oucasse Mendy - Owen Maës
Bank: Celestin De Schrevel - Nolan Gillot - Alexis Beka Beka - Samuel Gueulette - Théo Epailly - Dario Benavides - Matthis Riou - Yllan Okou

Union SG (La Louvière - Union SG)
Union SG: Kevin Mac Allister - Adem Zorgane - Anouar Ait El Hadj - Kevin Rodriguez - Christian Burgess - Alessio Castro-Montes - Charles Vanhoutte - Anan Khalaili - Raul Florucz - Kjell Scherpen - Fedde Leysen
Bank: Giorgi Kavlashvili - Vic Chambaere - Mamadou Thierno Barry - Mathias Rasmussen - Promise David - Marc Giger - Ousseynou Niang - Sofiane Boufal - Ross Sykes - Cristian Makaté

La Louvière La Louvière
  Speler
4 Faye Wagane  
5 Lutonda Thierry  
9 Yaya Guindo Mohamed  
10 Pau Maxime  
11 Liongola Jordi    
13 Maisonneuve Maxence  
15 Lahssaini Sami  
21 Peano Marcos Hernán  
25 Alain Lamego Djibril  
29 Mendy Oucasse  
98 Maës Owen    
  Bank
1 De Schrevel Celestin  
3 Gillot Nolan  
6 Beka Beka Alexis  
8 Gueulette Samuel  
12 Epailly Théo  
19 Benavides Dario  
26 Riou Matthis  
99 Okou Yllan  

Union SG Union SG
  Speler
5 Mac Allister Kevin  
8 Zorgane Adem  
10 Ait El Hadj Anouar  
13 Rodriguez Kevin    
16 Burgess Christian  
21 Castro-Montes Alessio  
24 Vanhoutte Charles  
25 Khalaili Anan  
30 Florucz Raul  
37 Scherpen Kjell  
48 Leysen Fedde  
  Bank
Kavlashvili Giorgi  
1 Chambaere Vic  
3 Barry Mamadou Thierno  
4 Rasmussen Mathias  
12 David Promise  
20 Giger Marc  
22 Niang Ousseynou  
23 Boufal Sofiane  
26 Sykes Ross  
31 Makaté Cristian  
Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

Christian Burgess, de trouwste soldaat: "Er waren aanbiedingen, maar zelfs als ze 100 miljoen zouden geven..."

23/08 4

Christian Burgess, 33, draagt sinds deze zomer de aanvoerdersband bij Union SG na het vertrek van Anthony Moris. De Engelse verdediger speelt bij de club sinds 2020 en is i...

Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

Pocognoli heeft andere filosofie dan Hayen: "Daar hou ik niet zo van"

23/08

Met 10 op 12 beleeft landskampioen Union Saint-Gilloise zijn beste competitiestart sinds de terugkeer naar de hoogste klasse. Coach Sébastien Pocognoli benadrukt zijn eigen...

Jupiler Pro League

 Speeldag 5
Club Brugge Club Brugge Uitg Westerlo Westerlo
Standard Standard 0-3 Cercle Brugge Cercle Brugge
KRC Genk KRC Genk Uitg Charleroi Charleroi
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 STVV STVV
Antwerp Antwerp 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
Anderlecht Anderlecht Uitg KAA Gent KAA Gent
La Louvière La Louvière 0-0 Union SG Union SG
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 OH Leuven OH Leuven
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved