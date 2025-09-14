0-1
|14/09/2025 16:00
|Jupiler Pro League
|Speeldag 7
LIVE: Charleroi meteen op voorsprong dankzij debutant Pflücke!
Cercle ontvangt zaterdagnamiddag Charleroi in Brugge. Bij Cercle komt Gomis in de ploeg op de plaats van Utkus. Rik De Mil vervangt de vertrokken Petris door Van Den Kerkhof. Ook Pflücke krijgt zijn kans ten koste van Bernier.
37' 30"
33
Diop tikt de bal in één tijd goed tot bij Ngoura. De Fransman viseert het doel van Delavallee maar Cercle werkt in hoekschop. Het evenwicht van de wedstrijd ligt nu toch in het voordeel van de thuisploeg!
27
Dan toch geen 1-1!
Het was zeer nipt maar na tussenkomst van de VAR blijkt Ngoura toch buitenspel te staan. Geen gelijkmaker voor Cercle!
27
Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
25
|
25
De gelijkmaker!
Magnée loopt Guiagon makkelijk voorbij en speelt Ngoura knap vrij in het strafschopgebied. De Brugse spits staat net geen buitenspel en werkt de bal in twee tijden knap voorbij Delavallee
22
Guiagon mist opnieuw
Daar was Guiagon opnieuw met een kans. Scheidler speelt Guiagon goed vrij. Die laatste heeft de kans om in één tijd te trappen maar controleert de bal liever. De aanvaller trapt dan toch op doel maar Ravych kan de bal in hoekschop werken.
18
Aan de overkant glipt Guiagon er even door. De dribbelaar snijdt naar binnen en wil Delanghe verschalken met een plaatsbal. Zijn trap gaat ver naast, hier zat meer in
16
Agyekum net naast!
Camara speelt veel te nonchalant. De middenvelder dacht een zee van tijd te hebben maar verloor zo de bal. Agyekum kreeg de bal en ruimte voor een schot. Hij zocht de verste hoek met een krul en die bal ging maar net naast. De eerste kans voor Cercle is een feit.
14
Charleroi is baas in het openingskwartier. Als Cercle er een spannende partij van wil maken moeten ze toch iets meer op de mat brengen...
8
Daar is Pflücke opnieuw. De blonde aanvaller geeft een strakke voorzet richting drie Carolo's in het strafschopgebied. Gevaarlijke bal maar een Cercle-verdediger kan het leer in hoekschop werken
3
Daar is de 0-1 al!
Pflücke drukt meteen zijn stempel! De flankaanvaller geeft eerst goed mee met Van Den Kerkhof. Die brengt de bal met een lage voorzet tot opnieuw Pflücke. Die twijfelt niet en trapt de bal in één tijd voorbij Delanghe in doel!
2
Doelpunt van Patrick Pflücke (Kevin Van Den Kerkhof)
1
De bal rolt in Brugge!
1
Cercle Brugge - Charleroi: 0-0
Bank: Warleson - Oumar Diakite - Valy Konate - Beni Christophe Mpanzu - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Ilias Ben Sadik
Bank: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir
Cercle Brugge
|Speler
|21
|Delanghe Maxime
|4
|Gomis Dalangunypole
|66
|Ravych Christiaan
|15
|Magnée Gary
|20
|Nazinho Flavio
|37
|Diop Edan
|28
|Van der Bruggen Hannes
|18
|Gerkens Pieter
|6
|Agyekum Lawrence
|9
|Ngoura Steve
|11
|Minda Alan
|Bank
|1
|Warleson
|10
|Diakite Oumar
|12
|Konate Valy
|14
|Mpanzu Beni Christophe
|17
|Adewumi Oluwaseun
|19
|Diaby Ibrahima
|22
|Bayo Alama
|27
|De Wilde Nils
|86
|Ben Sadik Ilias
Charleroi
|Speler
|55
|Delavallee Martin
|3
|Van Den Kerkhof Kevin A
|95
|Keita Cheick
|4
|Ousou Aiham
|24
|Nzita Mardochee
|5
|Camara Etienne
|22
|Titraoui Yacine
|14
|Pflücke Patrick ⚽
|8
|Romsaas Jakob Napoleon
|10
|Guiagon Parfait
|21
|Scheidler Aurélien
|Bank
|9
|Szymczak Filip
|17
|Bernier Antoine
|23
|Gaudin Jules
|25
|Colassin Antoine
|27
|Blum Lewin
|28
|Asante Raymond
|30
|Kone Mohamed
|32
|Boukamir Mehdi
|56
|Boukamir Amine