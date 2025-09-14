LIVE: Charleroi meteen op voorsprong dankzij debutant Pflücke!

33

Diop tikt de bal in één tijd goed tot bij Ngoura. De Fransman viseert het doel van Delavallee maar Cercle werkt in hoekschop. Het evenwicht van de wedstrijd ligt nu toch in het voordeel van de thuisploeg!



27

Dan toch geen 1-1!

Het was zeer nipt maar na tussenkomst van de VAR blijkt Ngoura toch buitenspel te staan. Geen gelijkmaker voor Cercle!



27

Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.





25

Doelpunt van Steve Ngoura





25

De gelijkmaker!

Magnée loopt Guiagon makkelijk voorbij en speelt Ngoura knap vrij in het strafschopgebied. De Brugse spits staat net geen buitenspel en werkt de bal in twee tijden knap voorbij Delavallee



22

Guiagon mist opnieuw

Daar was Guiagon opnieuw met een kans. Scheidler speelt Guiagon goed vrij. Die laatste heeft de kans om in één tijd te trappen maar controleert de bal liever. De aanvaller trapt dan toch op doel maar Ravych kan de bal in hoekschop werken.



18

Aan de overkant glipt Guiagon er even door. De dribbelaar snijdt naar binnen en wil Delanghe verschalken met een plaatsbal. Zijn trap gaat ver naast, hier zat meer in



16

Agyekum net naast!

Camara speelt veel te nonchalant. De middenvelder dacht een zee van tijd te hebben maar verloor zo de bal. Agyekum kreeg de bal en ruimte voor een schot. Hij zocht de verste hoek met een krul en die bal ging maar net naast. De eerste kans voor Cercle is een feit.



14

Charleroi is baas in het openingskwartier. Als Cercle er een spannende partij van wil maken moeten ze toch iets meer op de mat brengen...



8

Daar is Pflücke opnieuw. De blonde aanvaller geeft een strakke voorzet richting drie Carolo's in het strafschopgebied. Gevaarlijke bal maar een Cercle-verdediger kan het leer in hoekschop werken



3

Daar is de 0-1 al!

Pflücke drukt meteen zijn stempel! De flankaanvaller geeft eerst goed mee met Van Den Kerkhof. Die brengt de bal met een lage voorzet tot opnieuw Pflücke. Die twijfelt niet en trapt de bal in één tijd voorbij Delanghe in doel!



2



Doelpunt van Patrick Pflücke (Kevin Van Den Kerkhof)





1

De bal rolt in Brugge!



1

Cercle Brugge - Charleroi: 0-0



