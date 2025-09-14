Datum: 14/09/2025 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 7

LIVE: Charleroi meteen op voorsprong dankzij debutant Pflücke!

Cercle ontvangt zaterdagnamiddag Charleroi in Brugge. Bij Cercle komt Gomis in de ploeg op de plaats van Utkus. Rik De Mil vervangt de vertrokken Petris door Van Den Kerkhof. Ook Pflücke krijgt zijn kans ten koste van Bernier.

Alle live matchen
Stand Live
Tijd   37' 30" 
Discussieer live mee! Lees 2 reacties...
33
 Diop tikt de bal in één tijd goed tot bij Ngoura. De Fransman viseert het doel van Delavallee maar Cercle werkt in hoekschop. Het evenwicht van de wedstrijd ligt nu toch in het voordeel van de thuisploeg!
27
 Dan toch geen 1-1!
Het was zeer nipt maar na tussenkomst van de VAR blijkt Ngoura toch buitenspel te staan. Geen gelijkmaker voor Cercle!
27
 Geen doelpunt! De VAR keurt het doelpunt af.
25
 Doelpunt van Steve Ngoura
25
 De gelijkmaker!
Magnée loopt Guiagon makkelijk voorbij en speelt Ngoura knap vrij in het strafschopgebied. De Brugse spits staat net geen buitenspel en werkt de bal in twee tijden knap voorbij Delavallee
22
 Guiagon mist opnieuw
Daar was Guiagon opnieuw met een kans. Scheidler speelt Guiagon goed vrij. Die laatste heeft de kans om in één tijd te trappen maar controleert de bal liever. De aanvaller trapt dan toch op doel maar Ravych kan de bal in hoekschop werken.
18
 Aan de overkant glipt Guiagon er even door. De dribbelaar snijdt naar binnen en wil Delanghe verschalken met een plaatsbal. Zijn trap gaat ver naast, hier zat meer in
16
 Agyekum net naast!
Camara speelt veel te nonchalant. De middenvelder dacht een zee van tijd te hebben maar verloor zo de bal. Agyekum kreeg de bal en ruimte voor een schot. Hij zocht de verste hoek met een krul en die bal ging maar net naast. De eerste kans voor Cercle is een feit.
14
 Charleroi is baas in het openingskwartier. Als Cercle er een spannende partij van wil maken moeten ze toch iets meer op de mat brengen...
8
 Daar is Pflücke opnieuw. De blonde aanvaller geeft een strakke voorzet richting drie Carolo's in het strafschopgebied. Gevaarlijke bal maar een Cercle-verdediger kan het leer in hoekschop werken
3
 Daar is de 0-1 al!
Pflücke drukt meteen zijn stempel! De flankaanvaller geeft eerst goed mee met Van Den Kerkhof. Die brengt de bal met een lage voorzet tot opnieuw Pflücke. Die twijfelt niet en trapt de bal in één tijd voorbij Delanghe in doel!
2

Goal 		Doelpunt van Patrick Pflücke (Kevin Van Den Kerkhof)
1
 De bal rolt in Brugge!
1
 Cercle Brugge - Charleroi: 0-0
Cercle Brugge (Cercle Brugge - Charleroi)
Cercle Brugge: Maxime Delanghe - Dalangunypole Gomis - Christiaan Ravych - Gary Magnée - Flavio Nazinho - Edan Diop - Hannes Van der Bruggen - Pieter Gerkens - Lawrence Agyekum - Steve Ngoura - Alan Minda
Bank: Warleson - Oumar Diakite - Valy Konate - Beni Christophe Mpanzu - Oluwaseun Adewumi - Ibrahima Diaby - Alama Bayo - Nils De Wilde - Ilias Ben Sadik

Charleroi (Cercle Brugge - Charleroi)
Charleroi: Martin Delavallee - Kevin Van Den Kerkhof - Cheick Keita - Aiham Ousou - Mardochee Nzita - Etienne Camara - Yacine Titraoui - Patrick Pflücke - Jakob Napoleon Romsaas - Parfait Guiagon - Aurélien Scheidler
Bank: Filip Szymczak - Antoine Bernier - Jules Gaudin - Antoine Colassin - Lewin Blum - Raymond Asante - Mohamed Kone - Mehdi Boukamir - Amine Boukamir

Cercle Brugge Cercle Brugge
  Speler
21 Delanghe Maxime  
4 Gomis Dalangunypole  
66 Ravych Christiaan  
15 Magnée Gary  
20 Nazinho Flavio  
37 Diop Edan  
28 Van der Bruggen Hannes  
18 Gerkens Pieter  
6 Agyekum Lawrence  
9 Ngoura Steve  
11 Minda Alan  
  Bank
1 Warleson  
10 Diakite Oumar  
12 Konate Valy  
14 Mpanzu Beni Christophe  
17 Adewumi Oluwaseun  
19 Diaby Ibrahima  
22 Bayo Alama  
27 De Wilde Nils  
86 Ben Sadik Ilias  

Charleroi Charleroi
  Speler
55 Delavallee Martin  
3 Van Den Kerkhof Kevin A  
95 Keita Cheick  
4 Ousou Aiham  
24 Nzita Mardochee  
5 Camara Etienne  
22 Titraoui Yacine  
14 Pflücke Patrick  
8 Romsaas Jakob Napoleon  
10 Guiagon Parfait  
21 Scheidler Aurélien  
  Bank
9 Szymczak Filip  
17 Bernier Antoine  
23 Gaudin Jules  
25 Colassin Antoine  
27 Blum Lewin  
28 Asante Raymond  
30 Kone Mohamed  
32 Boukamir Mehdi  
56 Boukamir Amine  
Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

Hans Cornelis keert met Charleroi terug naar "zijn" Cercle Brugge: "Protest voor mijn eerste training"

13/09

Op zondag is Cercle Brugge gastheer voor Sporting Charleroi. Dat wordt een speciale wedstrijd voor Hans Cornelis, die terugkeert naar de ploeg waar hij jarenlang een vaste ...

Jupiler Pro League

 Speeldag 7
Standard Standard 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Leuven OH Leuven
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 1-0 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-2 KAA Gent KAA Gent
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-1 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved