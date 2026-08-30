Ditmaal geen comeback: Energiek en volwassen STVV rekent af met Antwerp op de Bosuil

Vorige week stond het op de Bosuil 1-4 na 78 minuten maar draaide Antwerp de score nog helemaal om tegen RC Genk. Een week later tegen STVV kon Antwerp niet meer terugkeren en ging de Great Old voor het eerst dit seizoen onderuit met zware 1-4 cijfers.

Energiek STVV

Antwerp met de wind in de zeilen na de fameuze opsteker van vorige week tegen een vermoeid STVV dat een lastige verplaatsing in het snikhete Cyprus moest ondergaan afgelopen donderdag. Daar kwam nog eens bovenop dat STVV die verplaatsing tevergeefs maakte want het kon zich niet plaatsen voor de League Phase van de Europa League.

Of toch, dat was de vibe die we op voorhand ingeschat hadden in het duel tussen Antwerp en Sint-Truiden maar niets was minder waar. De Kanaries begonnen zeer energiek op de Bosuil en stonden al snel op voorsprong.

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Al kregen ze bij het openingsdoelpunt wel de nodige hulp van Antwerp-doelman Nozawa. De Japanner kwam onnodig ver uit op een hoge bal van Diouf én werkte de bal nog eens slecht weg ook. Muja raakte in eerste instantie niet voorbij Schelfhout maar Araki strafte het foutje wel af door in de rebound te scoren.

Niet veel later zette Nozawa zijn fout recht door met een beenveeg miraculeus redding te brengen op een kopbal van dichtbij van Diouf na een corner.

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Antwerp knokt zich in partij

Iets over halverwege de eerste helft moest Kokubo zich toch een keertje laten zien wanneer Narh vanuit een scherpe hoek een niet onaardig schot verstuurd. De goalie pareerde met de vuisten en mocht van geluk spreken dat op slag van rust een uitstekend schot van Scott rakelings voorlangs ging.





Antwerp moest na de rust uit een ander vaatje tappen en Compper probeerde dat te verwezenlijken met twee wissels. De Bosuil hielp ook om de ploeg opnieuw zuurstof en energie te geven.

Zonder grote kansen af te dwingen groeide de thuisploeg duidelijk in de wedstrijd. Het was de ingevallen Porozo die uiteindelijk de ban brak door aan de tweede paal een corner van Tuypens in doel te knikken.

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Over en out in enkele minuten tijd

Antwerp leek even door te willen duwen maar werd meteen met de neus op de feiten gedrukt. In eerste instantie liet ex-Beerschotspeler Sebaoui dé kans op de 1-2 nog liggen van dichtbij maar het was uiteindelijk uitstel voor STVV.

Op twee minuten tijd glipten eerst Bazdar en vervolgens Matsuzawa door de buitenspelval. Die eerste werkte enig mooi af met een fraaie lob maar moest wel wachten op goedkeuring van de VAR om te kunnen vieren. Matsuzawa stond nog geen minuut op het veld vooraleer hij beheerst de 1-3 naast Nozawa in doel legde.

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Ondanks de onwaarschijnlijke ommekeer van vorige week was nu de energie wel helemaal uit de Bosuil in het slotkwartier. Antwerp werd de adem afgesneden nog voor ze aan hun slotoffensief konden beginnen door een uitstekend counterend STVV.

Dat lieten ze nogmaals zien in het slot waarbij het wel leek alsof Antwerp een midweek-wedstrijd in de benen had in plaats van STVV. De Kanaries liepen met meer naar voor dan dat ze bij Antwerp zin hadden om te verdedigen. Sebaoui gaf de bal centraal aan Bazdar die de 1-4 eindstand vastl egde.

Voor Sint-Truiden is het de eerste overwinning van het seizoen. STVV komt zo zeker niet onverdiend in de buik van het klassement terecht terwijl Antwerp daar ook blijft hangen na de eerste nederlaag van het seizoen.