Datum: 30/08/2026 16:00
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Bosuil
Ditmaal geen comeback: Energiek en volwassen STVV rekent af met Antwerp op de Bosuil
Jelle Heyman vanuit Bosuilstadion
| 81 reacties
Ditmaal geen comeback: Energiek en volwassen STVV rekent af met Antwerp op de Bosuil
Foto: © photonews

Vorige week stond het op de Bosuil 1-4 na 78 minuten maar draaide Antwerp de score nog helemaal om tegen RC Genk. Een week later tegen STVV kon Antwerp niet meer terugkeren en ging de Great Old voor het eerst dit seizoen onderuit met zware 1-4 cijfers.

Energiek STVV

Antwerp met de wind in de zeilen na de fameuze opsteker van vorige week tegen een vermoeid STVV dat een lastige verplaatsing in het snikhete Cyprus moest ondergaan afgelopen donderdag. Daar kwam nog eens bovenop dat STVV die verplaatsing tevergeefs maakte want het kon zich niet plaatsen voor de League Phase van de Europa League.

Of toch, dat was de vibe die we op voorhand ingeschat hadden in het duel tussen Antwerp en Sint-Truiden maar niets was minder waar. De Kanaries begonnen zeer energiek op de Bosuil en stonden al snel op voorsprong.

Araki Ryotaro
© photonews

Al kregen ze bij het openingsdoelpunt wel de nodige hulp van Antwerp-doelman Nozawa. De Japanner kwam onnodig ver uit op een hoge bal van Diouf én werkte de bal nog eens slecht weg ook. Muja raakte in eerste instantie niet voorbij Schelfhout maar Araki strafte het foutje wel af door in de rebound te scoren.

Niet veel later zette Nozawa zijn fout recht door met een beenveeg miraculeus redding te brengen op een kopbal van dichtbij van Diouf na een corner.

Antwerp STVV
© photonews

Antwerp knokt zich in partij

Iets over halverwege de eerste helft moest Kokubo zich toch een keertje laten zien wanneer Narh vanuit een scherpe hoek een niet onaardig schot verstuurd. De goalie pareerde met de vuisten en mocht van geluk spreken dat op slag van rust een uitstekend schot van Scott rakelings voorlangs ging.

Antwerp moest na de rust uit een ander vaatje tappen en Compper probeerde dat te verwezenlijken met twee wissels. De Bosuil hielp ook om de ploeg opnieuw zuurstof en energie te geven.

Zonder grote kansen af te dwingen groeide de thuisploeg duidelijk in de wedstrijd. Het was de ingevallen Porozo die uiteindelijk de ban brak door aan de tweede paal een corner van Tuypens in doel te knikken. 

Antwerp STVV
© photonews

Over en out in enkele minuten tijd

Antwerp leek even door te willen duwen maar werd meteen met de neus op de feiten gedrukt. In eerste instantie liet ex-Beerschotspeler Sebaoui dé kans op de 1-2 nog liggen van dichtbij maar het was uiteindelijk uitstel voor STVV.

Op twee minuten tijd glipten eerst Bazdar en vervolgens Matsuzawa door de buitenspelval. Die eerste werkte enig mooi af met een fraaie lob maar moest wel wachten op goedkeuring van de VAR om te kunnen vieren. Matsuzawa stond nog geen minuut op het veld vooraleer hij beheerst de 1-3 naast Nozawa in doel legde.

Antwerp STVV
© photonews

Ondanks de onwaarschijnlijke ommekeer van vorige week was nu de energie wel helemaal uit de Bosuil in het slotkwartier. Antwerp werd de adem afgesneden nog voor ze aan hun slotoffensief konden beginnen door een uitstekend counterend STVV.

Dat lieten ze nogmaals zien in het slot waarbij het wel leek alsof Antwerp een midweek-wedstrijd in de benen had in plaats van STVV. De Kanaries liepen met meer naar voor dan dat ze bij Antwerp zin hadden om te verdedigen. Sebaoui gaf de bal centraal aan Bazdar die de 1-4 eindstand vastl egde.

Voor Sint-Truiden is het de eerste overwinning van het seizoen. STVV komt zo zeker niet onverdiend in de buik van het klassement terecht terwijl Antwerp daar ook blijft hangen na de eerste nederlaag van het seizoen.

Opstellingen

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Antwerp Antwerp
Nozawa Taishi Brandon 90' 5.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Schelfhout Luca   45' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 16/19 (84.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Tsunashima Yuto 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 62/66 (93.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Van Helden Rein 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 58/66 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Tuypens Eran 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 34/44 (77.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Somers Thibo 75' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
Meer statistieken
Fofana Modibo 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 32/34 (94.1%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Scott Christopher 81' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 34/38 (89.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
Meer statistieken
Salah Ibrahim 66' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Narh Luis 45' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 3/6 (50%)
  • Schoten op doel: 3/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Frey Michael 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 21/27 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Bank
Hairemans Geoffrey 15' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 15/20 (75%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Dierckx Xander 24' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Van Gelder Louie 0'  
Renders Semm 0'  
Godelaine Jeff 9' 6.3  
Meer statistieken
Porozo Snayder 45' 7.3 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 11/12 (91.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Busi Maxime 45' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 26/32 (81.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Devalckeneer Niels 0'  
 

STVV STVV
Kokubo Leobrian   90' 7.6 -
  • Reddingen: 7
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/23 (34.8%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/35 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 17/24 (70.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Hata Taiga 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 12/25 (48%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Merlen Ryan A A   90' 7.5 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 19/30 (63.3%)
  • Sleutelpasses: 3
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye 90' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 30/36 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 75' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 12/20 (60%)
  • Sleutelpasses: 4
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Araki Ryotaro 75' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 23/25 (92%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias A 90' 6.3 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 16/22 (72.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/6
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 21
Meer statistieken
Diouf Oumar 61' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 5/10 (50%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Bank
Bazdar Samed ⚽ ⚽   29' 9.1 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson 15' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/8 (87.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Janssens Wolke 0'  
Pupe Joedrick 0'  
Benachour Illyès 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 15' 7.5 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Shinkawa Shion 0' 6.4  
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KAA Gent KAA Gent 2-1 Club Brugge Club Brugge
Antwerp Antwerp 1-4 STVV STVV
Union SG Union SG 2-0 Anderlecht Anderlecht
Westerlo Westerlo 1-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
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