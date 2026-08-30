Westerlo Westerlo
2-2
Zulte Waregem Zulte Waregem
wesWesterlo
zwaZulte Waregem
Shunsuke Saito 8'
1-0
1-1
25' Tobias Hedl (Anosike Ementa)
Norman Bassette (pen) 48'
2-1
2-2
63' Tobias Hedl (Anosike Ementa)
Datum: 30/08/2026 19:15
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 4
Stadion: Het Kuipje
Westerlo haalt eindelijk de nul van het bord tegen Zulte Waregem
Westerlo haalt eindelijk de nul van het bord tegen Zulte Waregem
Foto: © photonews

Op de vierde speeldag ontving Westerlo Zulte Waregem in het Kuipje. Issame Charaï en Westerlo waren nog steeds op zoek naar hun eerste punten, terwijl Zulte Waregem dit seizoen nog geen enkele keer had verloren. Bij Westerlo verhuisde Sakamoto naar de bank. In zijn plaats kwam Fofana tussen de lijnen. Geen wissels bij Zulte Waregem na de 4-0 winst tegen Beveren.

Westerlo kende een dramatische seizoensstart. Na drie wedstrijden had Westerlo nog geen enkel punt kunnen sprokkelen. Bovendien kregen de Kemphanen al 12 tegendoelpunten te verwerken...

Zulte Waregem in goede vorm

Tijd dus voor Westerlo om zich te herpakken. Zulte Waregem kwam op de vierde speeldag op bezoek. Zulte Waregem had uit de eerste drie competitiewedstrijden zeven punten gehaald tegen onder meer Genk en Union. Afgelopen speeldag won Zulte met zware 4-0-cijfers van Beveren.

Het beloofde dus een aartsmoeilijke opdracht te worden voor Westerlo. Toch was het wel degelijk Westerlo dat na acht minuten spelen de score opende. Saito trapte een vrije trap via het hoofd van Zulte Waregem-speler Ementa binnen.

De gelijkmaker van Hedl

Tien minuten later kreeg Saito opnieuw een gouden kans om de score te verdubbelen, maar de Japanner trapte de bal ver over doel. Aan de andere kant viel het doelpunt wel. Zulte Waregem schoot met zijn eerste kans meteen raak. Ementa verlengde een inworp richting Hedl, die het leer via Kimura tegen de touwen werkte.

Zulte Waregem nam de wedstrijd na de gelijkmaker iets meer in handen en kreeg nog enkele kansen, maar telkens zat een sterke Jungdal ertussen. De bezoekers konden niet meer scoren, waardoor 1-1 de ruststand werd. Tijd om te herbronnen voor beide teams na een slordige eerste helft.

Strafschop voor Westerlo

Na rust was er meteen beleving in de wedstrijd. Westerlo kreeg in minuut 46 een strafschop na handspel. Basette zette de elfmeter feilloos om en zo kwam Westerlo voor de tweede keer op voorsprong in een betere tweede helft.

Westerlo kreeg nog enkele kansen om de voorsprong uit te breiden, maar dat lukte niet meteen. Het doelpunt viel wel aan de andere kant. Hedl zette Zulte Waregem opnieuw op gelijke hoogte met zijn tweede van de avond. De aanvaller stond net geen buitenspel op een bal die Ementa goed met het hoofd aflegde. Hedl kon het leer nadien makkelijk voorbij Jungdal in doel werken.

Geen verliezers

Beide ploegen probeerden voorzichtig op zoek te gaan naar een winnende treffer, maar die bleef uit, waardoor 2-2 de eindstand werd. Westerlo haalde zo zijn eerste punt binnen, terwijl Zulte Waregem de ongeslagen reeks verderzet.

Opstellingen

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Westerlo Westerlo
Jungdal Andreas 90' 6.45 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 1
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/8 (25%)
Meer statistieken
Mbamba-Muanda Lucas 90' 6.29 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kimura Seiji 90' 6.85 -
  • Nauwkeurige passes: 66/73 (90.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Lapage Amando 90' 7.15 -
  • Nauwkeurige passes: 69/77 (89.6%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
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Ourega Dylan 77' 6.46 -
  • Nauwkeurige passes: 35/46 (76.1%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Laalaoui Reda 90' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 33/38 (86.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Fofana Ibrahim 90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 50/58 (86.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Sandra Cisse 90' 6.13 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Schoten op doel: 2/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Congreve Cameron 87' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 11/16 (68.8%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Bassette Norman 73' 7.39 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 15/17 (88.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Saito Shunsuke 87' 7.28 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Lathouwers Bill 0'  
Flo Lasse   13' 5.66 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sydorchuk Sergiy 0'  
Patrão Afonso 0'  
Bohamdi-Kamoni Naoufal 0'  
Sakamoto Isa 17' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 9/9 (100%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Amegnaglo David 3' 6.92  
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Ndembi Michée 0'  
Van Den Keybus Thomas 3' 6.06  
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
 

Zulte Waregem Zulte Waregem
Bostyn Louis 90' 7.45 -
  • Reddingen: 5
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
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Tangala Franz 90' 5.93 -
  • Nauwkeurige passes: 19/26 (73.1%)
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Lemoine Laurent 90' 6.26 -
  • Nauwkeurige passes: 35/41 (85.4%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
Meer statistieken
Kiilerich Jakob 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 49/52 (94.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
Cappelle Yannick 79' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 25/33 (75.8%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Claes Thomas 90' 6.44 -
  • Nauwkeurige passes: 22/30 (73.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
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Lofolomo Enrique 90' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 51/57 (89.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
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Ake Marley 90' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 29/33 (87.9%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
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Hedl Tobias ⚽ ⚽ 83' 9.21 -
  • Goals: 2
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Atrok Zalan 66' 6.48 -
  • Nauwkeurige passes: 9/18 (50%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Ementa Anosike A A 90' 7.71 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 13/30 (43.3%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 23
Meer statistieken
Bank
Mituljikic Nikola 0'  
Mbaye Malick 24' 6.63 -
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mbodji Youssoupha 11' 6.13 -
Meer statistieken
Ujka Serxho 7' 5.99  
Meer statistieken
Dobbels Arnaud 0'  
De Jaegere Benoit 0'  
Vemba Kewan 0'  
Akpa-Chukwu Hemsley 0'  
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