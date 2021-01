Mbaye Leye wint debuutwedstrijd als hoofdcoach van Standard de Liège tegen Waasland-Beveren

Mbaye Leye mag zijn debuut als hoofdcoach vierend afsluiten na de 3-1 overwinning tegen Waasland-Beveren. Standard komt zo op tiende een plaats in de ranking. Waasland-Beveren blijft op een zestiende plaats staan.

We kregen een slap begin van de wedstrijd. Standard had duidelijk schrik om te verliezen na de povere 4 op 24. Ze keken dan maar de kat uit de boom. Ook bij de Waaslanders kregen we aanvankelijk weinig actie te zien in het openingskwartier, maar ze waren toch de sterkere ploeg.

Maar na twintig minuten begon de thuisploeg toch wat meer in de wedstrijd te komen. Ze namen de match in handen, maar van een coach als Mbaye Leye hadden we toch wat nattere truitjes verwacht.

Maar dan kwam Amallah plots tevoorschijn. De Rouches kregen een vrije trap op een interessante plaats en Amallah knalde de bal in de bovenhoek. Doelman Jackers viel hier niets te verwijten. 1-0 voor de thuisploeg wat ook meteen de bezoekers wakker schudde.

We kregen stevigere duels en het tempo kwam terug in de wedstrijd. Uiteindelijk mocht Standard met een kleine voorsprong gaan rusten.

Tweede helft

Bij Standard was de 18-jarige Hugo Siquet één van de grootste lichtpuntjes. De rechtsachter speelde een sterke partij en blonk uit tegenover zijn ploeggenoten. Standard speelde met een wederom goed verdedigende ploeg. Het centrale duo Dussenne en Bokadi geven quasi niets weg. Met 22 tegendoelpunten heeft Standard de op één na beste verdediging van het land. Enkel Club Brugge doet beter met slechts 13 geïncasseerde doelpunten.

Amallah met zijn tweede doelpunt

Toch wilden ze het er niet op wagen. Amallah trapte zijn ploeg met zijn tweede van de avond op dubbele voorsprong. Het was zijn vierde doelpunt van het seizoen. Zelfs na de dubbele voorsprong bleef de thuisploeg hongerig. De corner die volgde op het schot van Dussenne leverde de 3-0 op! Bokadi kon vrij zijn weg gaan en trapte zo de derde treffer van de avond voor de Rouches. De buit was binnen voor Leye en Standard!

Eerredder

De kapitein zorgde vijf minuten voor het einde toch nog voor de eerredder bij de Waaslanders! Wuytens kopte de 3-1 binnen na een hoekschop.

Dat bleef meteen ook de eindscore. Mbaye Leye sluit zo zijn debuut als hoofdcoach bij Standard al winnend af!