Tevreden coach Mbaye Leye: "In eigen huis moet je vooral tonen dat je wil winnen"

Mbaye Leye zag zijn ploeg winnen tegen Waasland-Beveren tijdens zijn debuutwedstrijd als hoofdcoach van Standard. De coach blikt tevreden terug op de partij.

"Mijn spelers moeten betrokken zijn, ze moesten inzet tonen en dat heb ik gezien vandaag. Dus ik ben zeer blij met deze wedstrijd.", reageerde Mbaye Leye. "Ik heb het met hen voor de wedstrijd over passie, inzet en grinta gehad en dat heeft de ploeg vandaag laten zien."

Doelpuntenmaker Amallah en rechtsachter Siquet behoorden tot de uitblinkers. "Vandaag was het een prestatie van de volledige ploeg. Ik zou echt alle spelers opsommen. In eigen huis moet je vooral tonen dat je wil winnen en dat is gebeurd. Ze hebben mentaliteit getoond."

"Iedereen was klaar om te werken en dat hebben we de voorbije week gedaan. We staan nog niet waar we moeten zijn, ook niet in het klassement. Maar morgen draaien we de knop weer om en bereiden we de match van zondag tegen Cercle Brugge voor."