Flauwe eerste, spetterende tweede helft: geen winnaar in KRC Genk-Standard (2-2)

Pas na de pauze barstte de generale repetitie voor de bekerfinale helemaal los. Standard kwam op voorsprong via een knappe goal van een sterk spelende Klauss. Ito leek met twee goals de matchwinnaar te worden, maar de ingevallen Muleka zette tien minuten voor tijd de 2-2 eindstand op het bord.

Genk kreeg in de openingsfase het balbezit van een sterk terugplooiend Standard. Onuachu knalde al vrij vroeg ruim over, voor het overige duurde de studieronde erg lang. We waren al bijna halfweg de eerste periode wanneer Thorstvedt op aangeven van Bongonda over trapte. Wat later was Genk tot twee keer toe erg dichtbij de openingstreffer. Eerst knalde Bongonda binnen bereik van Bodart, in de herneming bediende Ito Onuachu. De deviatie van de Nigeriaan hobbelde centimeters naast. Het was tekenend voor de wedstrijd van de Gouden Stier, die vrijdagavond niet in zijn sas was.

Standard speelde het eerste halfuur nauwelijks wat klaar. Toen Balikwisha Klauss afzonderde voor Vandevoordt, moest Heynen in extremis alles uit de kast halen om het gevaar te verijdelen. Op de daaropvolgende hoekschop had Vandevoordt een prima reflex in huis op een kopbal van Laifis.

Voor Genk-aanvoerder Bryan Heynen zat de partij er nog voor de pauze op. Na een onschuldig contact bleef de middenvelder op de grond liggen. Hij probeerde nog, maar moest de strijd staken. Het was Oyen die Heynen kwam vervangen, waardoor Thorstvedt een rijtje lager ging spelen.

Knotsgekke tweede helft

Pas na de pauze barstte de partij helemaal los. Joao Klauss -wat een sterke spits- knalde snoeihard, maar pal in de handen van Vandevoordt. Een minuut later was het wél raak voor de Standard-spits. Knappe borstcontrole op de voorzet van Gavory, gevoelvol weggelegd met de buitenkant van de rechterschoen: 0-1.

KRC Genk leek even het noorden kwijt, maar kwam nog voor het uur langszij. Na onnodig balverlies van Raskin bediende gelegenheidsaanvoerder Bongonda Junya Ito. De Japanner liet Bodart geen schijn van een kans: 1-1.

Het was Junya Ito die KRC Genk na de pauze bij de hand nam. Twintig minuten voor affluiten liep hij Bokadi in verlegenheid. De Japanner behield het overzicht en bediende Onuachu, die onbegrijpelijk op Siquet trapte. 'Dan doe ik het wel zelf', moet Ito gedacht hebben. Een lage voorzet van Arteaga belandde bij de kwieke flankaanvaller. Zijn bekeken trap buitenkant rechts in de korte hoek was precies genoeg om Bodart voor een tweede keer te kloppen. Zo zit Ito ook alweer aan tien competitiedoelpunten.

Ook de Genkse vreude was maar voor korte duur. Met nog tien minuten op de klok werd Klauss diep gestuurd. De pas ingevallen Jackson Muleka kopte de voorzet van zijn spitsbroeder aan de eerste paal fraai tegen de touwen. De Rouches wilden meer en kregen dat ei zo na. In de slotminuten brosseerde Amallah, die nochtans niet in de match zat, het leer op de paal. Bastien dwong Vandevoordt in blessuretijd nog tot een knappe parade.