Geen spoor van Bryan Heynen in de selectie: "Had hem bij de nationale ploeg verwacht"

Vrijdag 19 maart 2021, een dag om snel te vergeten voor Bryan Heynen. De middenvelder greep verrassend naast een selectie voor de Rode Duivels, nauwelijks enkele uren later moest hij nog voor de rust de strijd staken tegen Standard.

Roberto Martinez maakte gisteren zijn namen bekend voor de eerste WK-kwalificatiewedstrijden die de komende weken op het programma staan. Daarin met Sambi Lokonga en Orel Mangala enkele debutanten, maar van Bryan Heynen geen spoor.

De bondscoach moest door de blessure van Axel Witsel op jacht naar vers bloed, maar gaf de voorkeur aan de jonge snaken. De aanvoerder van KRC Genk is nochtans niet alleen de draaischijf van zijn ploeg, daarnaast is hij ook bezig aan een ijzersterke periode in de Luminus Arena. De keuzes van Martinez zorgt in het voetbalwereldje dus ook voor de nodige twijfels.

“Al bij al kan ik me vinden in de selectie van Roberto Martinez. Hij houdt vast aan zijn namen en voert tegelijk ook verjonging door. De selectie van Lokonga en Verschaeren vind ik verrassend. Op basis van talent begrijp ik het, maar Sambi is niet in vorm terwijl Verschaeren amper wedstrijden heeft gespeeld. Dan had ik toch Bryan Heynen verwacht. Hij blijft zich maar ontwikkelen en heeft bij Genk stilaan de uitstraling van een leider”, verklaart analist Johan Boskamp aan Het Belang van Limburg.