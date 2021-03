Mogen we na aangename topper beginnen dromen van spektakelrijke finale? "Ik geloof nooit dat we op de Heizel hetzelfde Standard zullen zien"

Vrijdagavond kregen we in de Luminus al een voorproefje van de bekerfinale. Het mag gezegd worden, KRC Genk en Standard maakten er een aangename wedstrijd van. Mogen we alvast beginnen watertanden voor een spektakelstuk op de Heizel?

Het ging snel op en neer. Felle duels en kansen langs beide kanten. Kortom: het was een plezier voor de neutrale kijker. Binnenkort staat dezelfde affiche op het programma in de finale van de Croky Cup, maar Jacky Mathijssen vreest dat we niet dezelfde wedstrijd te zien gaan krijgen: “Bij de Rouches gaat de volledige focus richting de bekerfinale. Ik had de indruk dat Mbaye Leye daarom enkele dingen heeft uitgeprobeerd. Ik geloof nooit dat we op de Heizel hetzelfde Standard zullen zien. Door vrank en vrij te voetballen gaven ze zoveel ruimte weg dat Genk de wedstrijd al had kunnen beslissen. Dat risico gaan ze in de finale niet nemen”, klonk het in Het Belang van Limburg.

Toch is hij er van overtuigd dat de Limburgers wel hetzelfde spel op de mat zullen proberen te leggen: “John van den Brom gaat altijd uit van de eigen kracht. Daar verras je niemand mee, maar iedereen weet dan tot in de puntjes wat van hen verwacht wordt. Het mag zowel aanvallend als verdedigend iets meer zijn. Ze lieten te veel kansen liggen.”

Beide ploegen ontmoeten elkaar op 25 april dus opnieuw in de Heizel. De komende weken zullen beide ploegen zich in het slot van de reguliere competitie proberen te verzekeren van een plek in de play-offs.