Mbaye Leye laat POI-hoop varen: "Tevreden met hoe we onszelf hier presenteerden" & "Saison de merde"

Het was opvallend in aanloop naar KRC Genk-Standard: Mbaye Leye die nog steeds over POI sprak. Na het 2-2 gelijkspel besefte de Senegalees maar al te goed dat POII dit seizoen het hoogst haalbare zal zijn voor de wisselvallige Rouches.

Vrijdag was voor Standard de achtste competitiewedstrijd op rij die ze niet winnend konden afsluiten. Desondanks speelde de Luikenaars heel aardig en dat is ook Mbaye Leye niet ontgaan. "Het was een heel interessante wedstrijd. Heel aangenaam ook om een strijd te zien tussen twee ploegen die voetbal durven spelen en al voetballend oplossingen proberen te zoeken", aldus Leye.

"We mogen terugblikken op een erg mooie prestatie, al is het zuur dat we Genk langszij laten komen door een fout van ons (Raskin gaf de bal zomaar weg, nvdr.). We hadden nog met drie punten naar huis kunnen gaan, maar het was net niet bij het schot van Bastien en die bal op de paal van Amallah. Jammer, want het was een belangrijke match voor ons om nog voeling te houden met POI. Toch ben ik tevreden met hoe we onszelf hier presenteerden."

"Mijn ploeg toonde karakter om zich terug te knokken in de wedstrijd. Mijn ploeg groeit, maar de efficiëntie is niet wat het moet zijn. Ach, ik heb het al gezegd: dit is een saison de merde voor Standard. Nu moeten we er alles aan doen om POII te halen", besluit de Senegalees. Al staat er eind april uiteraard ook nog een belangrijke afspraak genoteerd bij de Rouches.