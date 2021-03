Gelegenheidsaanvoerder Théo Bongonda: "Dit was leuk, maar bekerfinale wordt oorlog"

Na het uitvallen van Bryan Heynen en de Luikse openingstreffer rechtte KRC Genk de rug. Meer dan een punt leverde dat uiteindelijk niet op, maar Théo Bongonda kon net als zijn coach leven met de puntendeling. "Het kon gewoon beide kanten uit", klonk het.

Théo Bongonda is een van die spelers die naast resultaten ook plezier wil halen uit het spelletje. "Er waren aan beide kanten veel kansen. Het kon beide kanten uit, maar volgens mij is dit gelijkspel fair te noemen. Het was een heel leuke match om te spelen. Een leuk voorsmaakje ook voor de bekerfinale, al zal dat oorlog worden", beseft Bongonda, die met Zulte Waregem al een bekerfinale verloor.

In het vierde kwartier had Genk het zwaar. De Rouches profiteerden daar optimaal van. "Het was even moeilijk na de blessure van Heynen. Ik ga hier nogmaals al zijn kwaliteiten opsommen. Hij zorgt voor controle op het middenveld. Oyen heeft het er trouwens goed vanaf gebracht, maar we mogen niet vergeten dat hij nog maar pas 18 jaar oud is, he."

Opvallend: na het uitvallen van Bryan Heynen was Théo Bongonda de drager van de fluo aanvoerdersband."Ik heb er enkele keren over gepraat met de coach. Ik ben verkozen als vice-kapitein, voornamelijk omdat ik veel verschillende talen spreek. Nu, kapitein of niet, ik probeer de ploeg altijd te motiveren voor de match", besluit Théo Bongonda, die met een fraaie assist de Genkse gelijkmaker inleidde.