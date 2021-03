Racing Genk waarschijnlijk een tijd zonder Heynen op Play-Off 1 jacht!

KRC Genk speelde 2-2 tegen Standard en de Limburgers zagen nog voor de rust Bryan Heynen geblesseerd afhaken. De verdedigende middenvelder greep naar het bovenbeen en werd gewisseld.

John van den Brom reageerde bij Het Belang van Limburg op de blessure van zijn kapitein.

Het lijkt erop dat Heynen een verrekking of een spierscheur opliep. De komende dagen moet blijken of Genk een aantal wedstrijden zonder zijn aanvoerder moet spelen. Heynen was de laatste weken zeer belangrijk voor de ploeg. Van den Brom liet weten dat de ernst van de blessure nog niet kan worden aangegeven.



Toch maakt de Nederlander zich zorgen, want hij weet dat Heynen niet voor een pijntje naar de kant zou gaan. Met de komende interlandbreak krijgt Heynen alvast even de tijd om de blessure te laten genezen.