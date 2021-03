Van den Brom ziet kans na kans in tweede helft: "Leuk voor kijkers, verschrikkelijk voor trainers"

Geen vijfde zege op rij voor KRC Genk. Na een aangename wedstrijd eindigde KRC Genk-Standard op 2-2. John van den Brom kon na afloop best leven met de puntendeling, al was de Nederlander verrast dat zijn elftal zoveel kansen weggaf.

"Het was een heel open wedstrijd. Ik zag veel mooie, maar ook veel domme dingen van mijn team. We hadden het vandaag moeilijk om de vrije man te vinden, mede doordat Standard echt goed druk kwam zetten", aldus Van den Brom.

"In de eerste helft misten we de mogelijkheden om de score te openen. De tweede helft was heel open. Dat is misschien leuk voor de kijkers, maar voor trainers is zoiets verschrikkelijk. Eerst achter, dan 2-1 voor. Het typeert ons dat we daarna nog op zoek gingen naar die 3-1. Helaas voor ons heeft Standard van geprofiteerd. Dit was een wedstrijd die we konden winnen, maar je kon hem ook verliezen. Uiteindelijk moet je dan ook tevreden zijn met de 2-2."

Op de vraag of hij iets geleerd had voor de bekerfinale, antwoordde Van den Brom in zijn gekende stijl. "Dat ga ik niet verklappen, want hij (wijst naar Mbaye Leye, nvdr.) begrijpt Nederlands", lachte de Nederlander. Het lachen verging hem echter wanneer hij het over Heynen had. De aanvoerder van Genk viel voor de pauze uit. "Dat is niet goed. Bryan is geen pieperd. Hij tastte naar de lies. We hopen dat het meevalt, hopelijk krijgen we daar in de volgende dagen uitsluitsel over."