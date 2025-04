LIVE: Hongerig Gent weet wat het wil doen tegen sereen Club Brugge

KAA Gent en Club Brugge sluiten op zondagavond de speeldag in de Champions' Play-offs af. Voor beide ploegen staat er uiteraard opnieuw heel wat op het spel, zoveel is nu al duidelijk. Beide ploegen zitten ook met de nodige zorgen.

KAA Gent zal eerst en vooral het duel tussen Anderlecht en Antwerp in de gaten houden en daar willen van profiteren met oog op de vierde plaats en Europees voetbal. Voor Club Brugge is het duel tussen Genk en Union SG dan weer van belang met oog op de titel.

Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk in de eerste plaats over het eigen resultaat. In de Slag om Vlaanderen gaan beide ploegen altijd voluit. Bij De Buffalo's willen ze alvast vuurwerk laten zien, al voegen ze er aan toe dat Camille niet komt optreden - zij stond voor het duel in de reguliere competitie geprogrammeerd maar zegde uiteindelijk af.

Hyllarion Goore en Davy Roef zullen er mogelijk nog niet bij zijn tegen blauw-zwart. Archie Brown en Stefan Mitrovic lijken dan weer wél hersteld en kunnen normaliter spelen tegen Club Brugge.

Hongerig

"Iedereen is erg hongerig", aldus coach Danijel Milicevic. Hij wil een nieuwe stunt tegen blauw-zwart bewerkstelligen. Maar ook de bezoekers willen de punten héél erg graag.

"We blijven sereen, ook als het eens zou mislopen", blijft Nicky Hayen wel rustig. Wij volgen de match in de Planet Group Arena voor u op de voet op!