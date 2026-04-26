Datum: 26/04/2026 16:00
Competitie: Play-off 1
Speeldag: Speeldag 5
LIVE: STVV zoekt nog grotere marge op Anderlecht, KVM zoekt frisheid en opsteker na 1 op 12
Foto: © photonews

STVV trekt in opperbeste stemming naar Mechelen, want het heeft ineens weer een marge van vijf punten op RSCA. De Truienaars kunnen voorlopig nog een grotere marge pakken en Anderlecht nog meer onder druk zetten als ze winnen Achter de Kazerne.

Dat hebben ze de afgelopen jaren zo vaak gedaan. STVV is al acht matchen op rij ongeslagen tegen KV Mechelen en mag zich met recht en reden het zwarte beest van Malinwa noemen. Met die recente zege tegen Anderlecht op zak zal Wouter Vrancken die reeks tegen zijn ex-ploeg willen verlengen, in de wetenschap dat paars-wit later op de avond tegen leider Union aan de bak moet.

Mechelen kreeg enkele dagen geleden nog een 6-1 om de oren van Club Brugge. Er zal dus wel wat mentaal oplapwerk geweest zijn. De jongens van Fred Vanderbiest kunnen wel een opsteker gebruiken. Daarnaast is het de vraag of ze nog fris genoeg zitten om die te realiseren. "De citroen is niet uitgeperst", maakt Vanderbiest zich sterk.

Vermoeidheid bij KV Mechelen?

"Anders kun je niet brengen wat je tegen Gent, Union en Anderlecht bracht. De jongens worden er niet fitter op, ze zullen alleen maar meer vermoeid geraken. We proberen dat zo goed mogelijk te managen. Er zit nog wat rek op. Moest je in de komende thuismatchen niet veel punten pakken, kan die citroen wel uitgeperst raken", geeft de T1 van KVM toe. 

Daarom is die wedstrijd van zondagnamiddag zo belangrijk. Zowel KVM als STVV hadden al meer kunnen oogsten in deze play-offs. "Dat heeft te maken met de intensiteit, de ervaring van de club om in Play-off 1 te staan, de opeenstapeling van inspanningen. Wij hebben geen vijf of zes spelers die al vijftig wedstrijden op dit niveau gespeeld hebben. STVV heeft meer spelers die al langer op eersteklasseniveau spelen."

Halhal en Raman zijn onzeker


Afwachten of die ervaring weer de doorslag geeft of Mechelen het met jeugdig enthousiasme nog eens kan halen. Bij de thuisploeg zijn naast de langdurig geblesseerden Halhal en Raman onzeker. Muja (lies) en Hata (rib) ontbreken bij STVV.

Prono KV Mechelen - STVV

KV Mechelen wint
Gelijk
STVV wint
KV Mechelen KV Mechelen wint Gelijk STVV STVV wint
27.94% 29.15% 42.91%
Populairste
1-2
(58x)		 1-1
(54x)		 2-1
(48x)

Vergelijking KV Mechelen - STVV

Positie

6
3

Punten

24
33

Gewonnen

0
1

Verloren

3
2

Gescoorde doelpunten

3
3

Doelpunten tegen

10
3

Gele kaarten

7
5

Rode kaarten

1
0

Onderlinge duels gewonnen

12
10
19
21/12 16:00 STVV STVV 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
04/10 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-3 STVV STVV
21/02 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
08/11 20:45 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
12/05 16:00 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
05/04 20:45 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 STVV STVV
03/12 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 STVV STVV
17/09 19:15 STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
11/03 16:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 STVV STVV
27/08 20:45 STVV STVV 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
04/03 20:45 STVV STVV 1-1 KV Mechelen KV Mechelen
06/11 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 0-1 STVV STVV
03/04 18:30 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
26/09 18:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
28/02 20:30 STVV STVV 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
30/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-2 STVV STVV
23/01 20:30 STVV STVV 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
23/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
19/05 20:30 STVV STVV 7-0 KV Mechelen KV Mechelen
26/04 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 1-0 STVV STVV
25/01 20:30 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
29/11 20:45 STVV STVV P2-2 KV Mechelen KV Mechelen
10/09 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-0 STVV STVV
30/04 18:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
02/04 20:00 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
14/02 20:00 STVV STVV 0-3 KV Mechelen KV Mechelen
17/10 20:30 KV Mechelen KV Mechelen 3-0 STVV STVV
17/12 20:00 STVV STVV 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
30/07 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-1 STVV STVV
30/04 20:00 STVV STVV 2-1 KV Mechelen KV Mechelen
02/04 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 1-1 STVV STVV
23/02 20:30 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
28/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 STVV STVV
03/05 19:30 KV Mechelen KV Mechelen 2-2 STVV STVV
26/12 20:00 STVV STVV 5-2 KV Mechelen KV Mechelen
29/08 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-2 STVV STVV
28/08 19:30 STVV STVV 0-0 KV Mechelen KV Mechelen
10/05 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 2-3 STVV STVV
22/12 20:00 STVV STVV 0-1 KV Mechelen KV Mechelen
22/02 20:00 KV Mechelen KV Mechelen 0-0 STVV STVV
21/09 20:00 STVV STVV 5-1 KV Mechelen KV Mechelen
Play-off 1

 Speeldag 5
KAA Gent KAA Gent 13:30 Club Brugge Club Brugge
KV Mechelen KV Mechelen 16:00 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 18:30 Union SG Union SG
