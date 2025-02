🎥 Weer een stunt! Club Brugge plaatst zich voor historische 1/8e finale van de Champions League

Club Brugge heeft opnieuw voor een stunt gezorgd in de Champions League door zich te plaatsen voor de achtste finales. Na een bijzonder efficiënte eerste helft klopte blauw-zwart Atalanta met 1-3.

Met een 2-1 voorsprong uit de heenwedstrijd trok Club Brugge naar Bergamo voor de terugwedstrijd in de tussenronde van de Champions League tegen Atalanta. Kon Club Brugge zich plaatsen voor de achtste finales?

Atalanta begon meteen met veel druk naar voren, Kolasinac kopte een corner over. Club werkte wel aan 100% af. Vanaken verstuurde Jutgla, die meteen Talbi vond. De jonge winger twijfelde even, maar knalde dan door de benen van De Roon binnen.

Iets na het kwartier kwam Club met de schrik vrij. Retegui knalde een voorzet binnen, maar deed dat wel vanuit buitenspel. Iets voor het halfuur kreeg Talbi de Italianen helemaal stil met de 0-2.

Na een nieuwe counter en geweldige actie vond Jashari Tzolis in de zestien. Hij knalde nog op doelman Carnessecchi, maar Talbi was goed gevolgd en trapte de bal hoog in het doel binnen. Atalanta moest nu al minstens drie keer scoren.

Net voor de rust ontsnapte Club opnieuw. Zappacosta trapte eerst op de paal, Mignolet en Mechele haalden elk een bal van de lijn. Aan de overkant was blauw-zwart opnieuw dodelijk efficiënt met een counter.

Tzolis ging lopen op de linkerflank en vond Jutgla centraal. De Catalaan nam aan, liet de bal twee keer stuiteren en knalde dan vanop 20 meter in de hoek binnen. Club Brugge kon met een heel geruststellende voorsprong de kleedkamer intrekken.

Lookman doet Club snel schrikken, Mignolet pakt penalty

Die was nodig, want Lookman scoorde al na een minuut in de tweede helft. De invaller stond op de goede plek om de voorzet van Zappacosta binnen te trappen. Net voor het uur leek het helemaal mis te lopen voor blauw-zwart.

Lookman scoorde eerst vanuit buitenspel, maar de VAR zag een overtreding van Tzolis op Cuadrado en de bal ging op de stip. Gelukkig kon Club Brugge rekenen op Simon Mignolet, die de goede hoek koos en de penalty uit zijn doel ranselde.

Het bleef opletten voor de pijlsnelle Lookman, maar Mignolet stond telkens pal. Echt voor heel veel gevaar zorgden de Italianen wel niet meer. Net voor de 90ste minuut moest Atalanta ook met tien verder na rood voor Toloi, bij wie het licht uit ging en zich revancheerde op De Cuyper.

De historische kwalificatie van Club Brugge voor de achtse finale kwam niet meer in gevaar, Aston Villa of Lille wordt de volgende tegenstander. De heenwedstrijd is op 4 of 5 maart, de terugwedstrijd op 11 of 12 maart.

