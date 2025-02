Waarom Rudi Garcia en de andere Belgische clubs een voorbeeld moeten nemen aan de Europese campagne van Club Brugge

Op puur individueel niveau is Club Brugge vaak de mindere van zijn tegenstander geweest in deze Champions League. Maar Blauw-Zwart zet de Europese referentiematchen één voor één neer: een voorbeeld voor de rest van ons Belgenlandje.

Het is een geweldige prestatie dat Club Brugge heeft neergezet door zich te kwalificeren voor de achtste finales van de Champions League, ten koste van Atalanta Bergamo, na een perfecte returnwedstrijd.

Zoals al eerder gezegd, is de kwalificatie van Blauw-Zwart op vele manieren positief voor de Bruggelingen en voor het hele Belgische voetbal in het algemeen.

Indruk gemaakt

Na de loting van de groepsfase (met wereldtoppers als Dortmund, AC Milan en Manchester City, samen met moeilijke tegenstanders als Sporting CP, Sturm Graz en Celtic), dachten velen al dat eindigen in de top 24 een klein wonder zou zijn. Vooral voor een club die naar Europese standaarden niet de middelen heeft om met topteams te concurreren.

Toch deed Club het, met elf punten en terwijl zeven van haar acht tegenstanders zich ook kwalificeerden. "En altijd door zich te meten met haar tegenstander", zoals Simon Mignolet tijdens de hele campagne benadrukte. En daarvoor moeten we vooral coach Nicky Hayen bedanken.

Tien maanden geleden kende niemand de coach van Club NXT nog, die de gefaalde Ronny Deila moest vervangen. Het vervolg is bekend, met een comeback in de titelrace en vervolgens een schitterende Champions League-campagne.

Niemand zal de club uit het Venetië van het Noorden nog beschouwen als een underdog in de competitie

Heel België moet zich laten inspireren door de houding van Club Brugge

Dat niemand de club uit het Venetië van het Noorden nog zal beschouwen als een makkelijke loting, mag ondertussen wel gezegd worden. En iedere club zal ook een beetje meer oppassen voor Belgische clubs in Europa.

Wat ook heel sterk was aan de Brugse campagne, was het feit dat ze nooit de bus parkeerden na een voorsprong. Ze speelden altijd aanvallend, om meer doelpunten te maken dan de tegenstander, ook al was waren ze op puur individueel vlak soms minder dan hun tegenstanders.

Het is een houding waar we ons in België door zouden moeten laten inspireren. Een land waar de winnaarsmentaliteit maar al te vaak ontbreekt, en waar "mindere" teams op papier vaak liever voor een 0-0 spelen dan de stier bij de horens te vatten. Brugge heeft het gedaan, is geslaagd en heeft een krachtige boodschap gestuurd naar België en de rest van Europa.