Dit hebben de Italiaanse media te zeggen over Club Brugge na nieuwe stunt tegen Atalanta: "Hij was de beste speler op het veld"

Dinsdag was absoluut geen goede dag voor de Italiaanse voetbalwereld. Op één avond werden AC Milan en Atalanta uitgeschakeld in de Champions League.

Vooral over AC Milan werd er veel geschreven. De club werd door Feyenoord uit de Champions League geknikkerd na een 1-1 gelijkspel in San Siro (1-0 in de Kuip).

Daar is veel over geschreven uiteraard in Italië, maar ook Atalanta en Club Brugge kregen aandacht. De Italiaanse pers zag één grote uitblinker bij blauw-zwart: Simon Mignolet.

"De Bruggelingen gaven Atalanta in de eerste helft een pak slaag met hun intensiteit en snelheid. Ze voetbalden beter en slimmer", schrijft La Gazzetta dello Sport, dat Mignolet een 8,5 op 10 gaf.

"Dit keer speelt het sprookje zich in Vlaanderen af", klinkt hij La Stampa, volgens Het Nieuwsblad. "Met dezelfde clubkleuren en een talentvolle jeugdopleiding heeft Brugge de rol van Atalanta overgenomen."

Daarmee verwijst het medium naar het Atalanta van de afgelopen jaren. "De Belgische club won beide play-offwedstrijden met beter voetbal, met snelheid, intensiteit en agressiviteit – wapens die Atalanta de afgelopen jaren zo succesvol maakten. Nu wacht in de achtste finales een duel tegen Lille of Aston Villa. Voetbal blijft onvoorspelbaar."

Ook Eco di Bergamo legt de nadruk op de prestatie van de Brugse doelman. "Simon Mignolet was de beste speler op het veld. Het doel van Club Brugge leek behekst. Atalanta probeerde met hart en ziel de situatie om te keren, maar botste op de verdediging van Club Brugge."