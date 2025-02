Hierdoor pakte Mignolet de penalty van Lookman: "Lookman zijn naam stond er niet op"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Een van dé sleutelmomenten in Atalanta-Club Brugge: Simon Mignolet pakt de strafschop van Ademola Lookman, en deelt zo een ultieme uppercut uit aan de Italianen. Maar de redding was er bijna niet van gekomen, en dat dankzij de arrogantie van Lookman en snel denken bij Club en Mignolet.

Het zag er even naar uit dat Club Brugge een heel lang laatste halfuur tegen Atalanta zou ingaan. Vlak na rust scoorde de pas ingevallen Ademola Lookman de 1-3 en leek de Italiaanse hel te zijn losgebarsten.

De comeback van Atalanta leek helemaal op gang nadat Tzolis op het uur een penaltyfout maakt en Atalanta een reuzekans op de 2-3 in de schoot geworpen krijgt.

Maar niets was minder waar voor de ploeg uit Bergamo: Het thuispubliek kijkt verrast wanneer Lookman plaatsneemt om de penalty te nemen, en niet Retegui of De Ketelaere. En wanneer de Nigeriaan zijn elfmeter mist, maakt de verbazing plaats voor absolute teleurstelling.

Drinkbus

Alleen is het niet bepaald Lookman die zijn penalty mist, het is eerder Simon Mignolet die hem stopt. “Ik had gezien dat Lookman de bal vasthad...”, vertelt de doelman.

“Híj stond niet op mijn drinkbus. Retegui, Charles (De Ketelaere) en Cuadrado wel.” Logisch, aangezien zij in principe de vaste strafschopnemers van Atalanta zijn.

Links getrapt

Nadat Mignolet zag dat het Lookman zou worden die de penalty ging nemen, sprintte hij richting de Brugse bank om te overleggen met zijn keeperstrainer Wouter Biebauw.

Uit dat gesprek bleek dus dat Lookman de meeste van zijn penalty's links van de doelman trapt. Met die informatie neemt Mignolet opnieuw plaats onder zijn lat en de rest is Belgische voetbalgeschiedenis...

CDK aangeduid

Atalanta-coach Gasperini was alvast niet te spreken over de beslissing van Lookman om de penalty op te eisen. "Het beviel me niet wat hij deed. Lookman eiste die strafschop op, terwijl Retegui en De Ketelaere aangeduid waren."

En terwijl de Italianen boos en teleurgesteld het veld verlieten, kon Club Brugge beginnen met vieren. Mede dankzij snel denken van Mignolet, de iPad van Biebauw en een flinke portie Nigeriaanse arrogantie.