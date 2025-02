Makkelijk zou dat toch niet worden: Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe zegt heel duidelijk wie hij graag als volgende CL-tegenstander heeft

Club Brugge speelt de 1/8e finale van de Champions League. Voorzitter Bart Verhaeghe was bijzonder trots, en terecht.

Club Brugge won vorige week thuis met 2-1 van Atalanta en dinsdag met 1-3 op bezoek bij de Italianen. Deze twee stunts zorgden ervoor dat blauw-zwart zich plaatst voor de achtste finales van de CL.

"Ik ben heel fier", begon voorzitter Bart Verhaeghe. "En ik word er zeker emotioneel van. En heel stil zelfs. Ik probeer er op mijn manier van te genieten, door anderen blij te zien", vertelde hij nog volgens HLN.

"Ik kan hier van genieten, en ben heel dankbaar. Ik kijk vooruit. Standard, zondag. Vanavond gaan we genieten, maar in het weekend willen we er al terug staan."

Vrijdag kent Club zijn volgende tegenstander: dat wordt Lille of Aston Villa. Tegen Aston Villa won blauw-zwart thuis al dit seizoen met 1-0, na een strafschopdoelpunt van Hans Vanaken. Verhaeghe zou toch voor Lille als tegenstander kiezen.

"Onder mijn bewind hebben we daar nog niet tegen gespeeld. Het is vlakbij, wat voor de supporters heel leuk is. En in een heel mooi stadion. Het zijn twee supergoeie ploegen. We zijn met het nodige geluk gewonnen van Aston Villa, we weten hoe goed ze zijn. Dan kies ik toch voor Lille, als ik mag kiezen", besluit hij.