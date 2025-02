De jackpot en geweldig nieuws voor het Belgisch voetbal: Club Brugge naar de 1/8e finales van de Champions League en dat brengt heel wat voordelen met zich mee

De kwalificatie van Club Brugge voor de 1/8e finales brengt meerdere voordelen met zich mee. Laten we de stand van zaken bekijken.

Het is ze gelukt. Club Brugge heeft een geweldige prestatie geleverd op het veld van Atalanta en heeft zich geplaatst voor de 1/8e finales van de Champions League, vooral dankzij een eerste helft met dodelijke efficiëntie.

Meerdere voordelen van de kwalificatie voor Brugge

Een kwalificatie met vele positieve punten voor blauw-zwart, dat Lille of Aston Villa zal tegenkomen in de volgende ronde. Financieel gezien allereerst, omdat deze kwalificatie Club Brugge 11 miljoen euro extra heeft opgeleverd aan Europese premies, waardoor de teller nu al op ongeveer 60 miljoen euro staat.

Ook qua coëfficiënt. De overwinning van Club Brugge, net als in de heenwedstrijd, heeft 0.400 punt opgeleverd voor het totaal van het land, zonder de 0.300 bonuspunten voor de kwalificatie mee te rekenen. Sinds het begin van het seizoen staat België op 14.250 punten, wat extreem dicht bij het record van vorig seizoen ligt (14.400 punten). Een record dat dus al vanaf deze donderdag kan worden verbroken bij positieve resultaten.

La Belgique à deux doigts de dépasser son record pour la 3e année consécutive, le 14.400 de 2023-2024 en passe d'être dépassé (dès jeudi ?) 🇧🇪🔥 pic.twitter.com/kkh6oY5crT — Data sport Belge (@Huart8Huart) February 18, 2025

Twee Belgische clubs in de Champions League, het is nog steeds mogelijk

België staat logischerwijs op de zevende plaats op de coëfficiëntenranglijst van het seizoen (achtste over de laatste vijf seizoenen heen, die tellen voor het verdelen van de Europese tickets) en heeft natuurlijk het idee opgegeven om bij de eerste twee te eindigen, wat een extra plaats betekent voor de volgende Champions League. Engeland lijkt bijna zeker van die plek, terwijl Spanje Italië overtreft voor de tweede plaats.

Maar deze kwalificatie van Club Brugge kan ook impact hebben als... de winnende club van de Europa League zich via haar nationale competitie kwalificeert voor de volgende Champions League (ja, dat is nog ver weg).

🔹 🇮🇹 loses 2 teams in one night, great news for 🇪🇸!

🔹 🇧🇪 +0.700, 🇵🇹 +0.500 (jumps to 4th!), 🇳🇱 +0.416, 🇩🇪 +0.313



1⃣ England 🏴 20.892

2⃣ Spain 🇪🇸 18.035

--

3⃣ Italy 🇮🇹 17.812

4⃣ Portugal 🇵🇹 15.850

5⃣ Germany 🇩🇪 15.734

6⃣ France 🇫🇷 14.357

7⃣ Belgium 🇧🇪 14.250

8⃣ Netherlands 🇳🇱… — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 18, 2025

In dat geval zal er een plaats vrijkomen in de Champions League en die zal gaan naar de club met de hoogste individuele coëfficiënt die niet direct gekwalificeerd is of de voorrondes speelt.

De drie meest serieuze kandidaten op dit moment zijn Club Brugge, Feyenoord en de tweede in de Portugese competitie, momenteel Benfica. Het is echter te hopen dat Sporting CP tweede wordt, want Benfica en Porto hebben al veel meer punten dan Brugge en kunnen alleen nog worden ingehaald als Club de halve finales bereikt.

Dit betekent wel dat als Racing Genk de JPL wint en Club Brugge zijn concurrenten voorbijsteekt tegen het einde van het Europese seizoen, België toch twee clubs in de groepsfase van de Champions League kan hebben volgend seizoen. Of dit nu gebeurt of niet, er is optimisme voor de toekomst van onze competitie.