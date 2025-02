🎥 Niet enkel de overwinning van Club Brugge ging de wereld rond: filmpje van match tegen Atalanta gaat viraal

De historische overwinning van Club Brugge op het veld van Atalanta heeft de wereldpers gehaald. Maar dat niet alleen, want ook de rode kaart van Rafael Toloi werd wereldwijd opgepikt.

Als het algoritme van uw Twitter of Instagram vrij veel voetbal laat zien, kan u er niet overkijken... De actie van Rafael Toloi aan het einde van de match zal wel ergens passeren. De Braziliaanse kapitein van Atalanta ging volledig door het lint na een licht duwtje van Maxim De Cuyper.

De verdediger van Atalanta verloor zijn kalmte toen De Cuyper hem op de eigen helft opwachtte bij een inworp.

Toloi probeerde gefrustreerd de bal hard naar de Bruggeling te gooien, maar mislukte daarin volledig. Zijn woede was echter nog niet bekoeld, want even later duwde hij De Cuyper zonder pardon omver.

Scheidsrechter en spelers probeerden de razende Toloi tot bedaren te brengen, maar tevergeefs. Zijn gedrag leverde hem meteen een terechte rode kaart op.

Zelfs na zijn uitsluiting bleef de Italiaan zichtbaar gefrustreerd en bleef hij briesend het veld verlaten.